taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0372
Euro
6.95385
Altın
1198.175
Borsa
97187.87
Gram Altın
232.576

Kimyasal atık karışan Ergene Nehri kırmızı akıyor

Ergene Nehri'nin kolu Çorlu Deresi fabrika atıkları nedeniyle kırmızı tonlarında akmaya başladı.

AA | 03.10.2018 - 21:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Derenin Çerkezköy Veliköy Mahallesi kesiminden geçen bölümü kırmızı, pembe tonlarında akıyor.  Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede dereye kimyasal boya atığı salındığı iddia ediliyor.  Tamamen pembe ve kırmızı renge bürünen dere çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, AA muhabirine durumu Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirdiğini, ekiplerin numune alarak gerekli incelemeyi yapacaklarını söyledi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ GÖZLER ÖNÜNDE

Çorlu deresinin karıştığı Ergene nehri de kirliği nedeniyle gündeme geliyor.
Yıldız Dağları'ndan tertemiz doğan Ergene, kollarına kimyasal sanayi atıklarının karışması nedeniyle kirlilik kurbanı olmasıyla dikkati çekiyor. Sanayi bölgelerinden geçen kollarıyla gelen kirlilik nedeniyle bazı alanlarda simsiyah akan Ergene, Meriç nehri ile birleşip Saroz körfezinden Ege Denizi'ne dökülüyor.

Kimyasal atık karışan Ergene Nehri kırmızı akıyor

Kimyasal atık karışan Ergene Nehri kırmızı akıyor

Kimyasal atık karışan Ergene Nehri kırmızı akıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve emeklilerin 2019 zamlı maaşları

Memur ve emeklilerin 2019 zamlı maaşları

324
Alman Commerzbank'tan dolar tahmini

Alman Commerzbank'tan dolar tahmini

288
Abdullah Gül'ün adaylığı Bülent Arınç'a soruldu

Abdullah Gül'ün adaylığı Bülent Arınç'a soruldu

259
İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu

İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu

131
Bakan Albayrak: Enflasyon ekimden sonra düzelecek

Bakan Albayrak: Enflasyon ekimden sonra düzelecek

218
Bakırköy'de insanları ezmek isteyen kişi tutuklandı

Bakırköy'de insanları ezmek isteyen kişi tutuklandı

545
İran'da sarraflarda dolar izdihamı

İran'da sarraflarda dolar izdihamı

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM