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Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor

Bilim insanları fareler üzerinde yaptıkları deneylerde geliştirdikleri özel kimyasal bileşenle kolesterolün sebep olduğu tüy kaybı ile beyazlamasını durdurmayı ve deri yaralarını iyileştirmeyi başardı

AA | 31.07.2018 - 16:10..
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ABD'nin Johns Hopkins Üniversitesinden bilim insanları söz konusu kimyasal bileşen sayesinde vücutta, "glikosifingolipit" adı verilen, yağlanmayla birlikte deri ve tüy hücrelerinde tahribata yol açan amino-alkolün üretimini engelledi.

KELLİĞE ÇÖZÜM İÇİN YOL GÖSTERİCİ

Bileşenin enjekte edildiği farelerde beyazlaşan tüylerin eski rengine döndüğü, kelleşmenin durduğu ve deri yaralanmalarının iyileştiği gözlendi.

Farelerde gözlenen sonuçların insanlarda da doğrudan etkili olacağını söylemek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurgulayan araştırmacılar, sonuçların kellik, saç beyazlaması ve deri yaralarına karşı ilaç üretmek için yol gösterici olabileceğini kaydetti.

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