Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor

ABD'nin Johns Hopkins Üniversitesinden bilim insanları söz konusu kimyasal bileşen sayesinde vücutta, "glikosifingolipit" adı verilen, yağlanmayla birlikte deri ve tüy hücrelerinde tahribata yol açan amino-alkolün üretimini engelledi.
KELLİĞE ÇÖZÜM İÇİN YOL GÖSTERİCİ
Bileşenin enjekte edildiği farelerde beyazlaşan tüylerin eski rengine döndüğü, kelleşmenin durduğu ve deri yaralanmalarının iyileştiği gözlendi.
Farelerde gözlenen sonuçların insanlarda da doğrudan etkili olacağını söylemek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurgulayan araştırmacılar, sonuçların kellik, saç beyazlaması ve deri yaralarına karşı ilaç üretmek için yol gösterici olabileceğini kaydetti.