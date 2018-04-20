Kınalı keklik tuzakçılarına 56 bin 552 lira ceza

Tabii hayatın sürdürebilirliği adına yapılan av koruma faaliyetlerine devam ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 14'üncü Bölge Müdürlüğü görev alanında bulunan Van'ın Gevaş ilçesinde, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından son bir haftada yapılan faaliyetlerde, çok sayıda kınalı keklik tuzakçıların elinden kurtarıldı.

73 KINALI KEKLİK ELE GEÇİRİLDİ

Son bir haftada yapılan 9 farklı denetimde toplam 13 kişi hakkında işlem yapıldı. Denetimler sırasında 73 kınalı kekliğe ve çok sayıda kafes ile tuzaklama malzemesine de el konuldu.

Kafes avcılığı yapan 13 avcıya 21 bin 502 lira idari para cezası verilirken, 35 bin 50 lira da tazminat bedeli talep edildi.

El konulan kınalı keklikler, tedavi ve rehabilite edilmek üzere DKMP Van Şube Müdürlüğüne teslim edildi.