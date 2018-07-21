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Kınık Höyük'te bir tapınak daha bulundu

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarındaki Kınık Höyük'te, Helenistik döneme ait 2 bin 100 yıllık tapınak ortaya çıkarıldı.

AA | 21.07.2018 - 15:55..
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Niğde'de Kınık Höyük'te devam eden kazı çalışmalarında, Helenistik döneme ait 2 bin 100 yıllık tapınak bulundu. Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarındaki Kınık Höyük'te, devam eden kazı çalışmalarını, İtalyan ve Türk arkeologlar yürütüyor.

Yaklaşık 2 yıl önce Pers dönemine ait 2 bin 500 yıllık tapınak bulunan höyükte, bu kez de Helenistik döneme ait 2 bin 100 yıllık tapınak ortaya çıkarıldı

"YENİ BİR TAPINAK DAHA BULDUK"

Kazı başkanı ve New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lorenzo D'Alfonso, kazı alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, kazılarda Helenistik dönem ve geç Pers dönemine ait tapınak bulduklarını belirtti.

Kınık Höyük’te ilk olarak yaklaşık 2 yıl önce geç Pers dönemine ait 2 bin 500 yıllık tapınak bulduklarını anımsatan D'Alfanso, "Tapınağı bulduğumuz yerin hemen alt kısmında kazılara devam ettik ve günümüzden 2 bin 100 yıl öncesine Helenistik dönemine ait bir tapınak daha ortaya çıkardık. Kınık Höyük'te, M.Ö. 30. yıldan itibaren herhangi bir şehir, yerleşim olmadığı tahmin ediliyor. Burada ayrıca seramikten parça parça boğa heykeli bulduk." dedi.

Kınık Höyük'te bir tapınak daha bulundu

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