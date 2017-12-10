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Kıpti kilisesi Mike Pence'nin ziyaret talebini reddetti

Mısır'ı ziyaret edecek olan ABD Başkan yardımcısı Mike Pence, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkent ilan etmesine tepki olarak, Kıpti Kilisesi'nce reddedildi.

Haber Merkezi | 10.12.2017 - 11:49..
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Kıpti kilisesi Mike Pence'nin ziyaret talebini reddetti

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesinin yankıları halen sürüyor. Çok sayıda ülke ABD'ye, bu karardan ötürü tepkilerini gösterirken, Mısır'ın bu karara gösterdiği "yumuşak" tepki dikkat çekti.

ABD ile müttefik olma yolunda, İslam’ın en kutsal merkezlerinden olan Kudüs'ün işgaline göz yuman Mısır yönetimine tokat gibi bir cevabı Müslüman olmadığı halde inanç özgürlüğüne sahip çıkan Kıptiler verdi.

Kıpti kilisesi Mike Pence'nin ziyaret talebini reddetti

PENCE'NİN ZİYARETİ VETO EDİLDİ

Önümüzdeki günlerde Mısır'a resmi temaslar için gelecek olan ABD Başkan yardımcısı Mike Pence, ziyaretinde Kıpti Kilisesi ile bir görüşme talebinde bulundu.

Mısır’ın Kıpti Kilisesi, Washington’un Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etmek amacıyla ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in bu ay sonu için ilettiği ziyaret talebini kabul etmedi.

Kıpti kilisesi Mike Pence'nin ziyaret talebini reddetti
(Mike Pence, Trump'ın Kudüs kararırın arkasında bulunan isimlerden biri olarak biliniyor. Trump'ın konuşmasında da hemen arkasında bulunuyordu.)

"MİLYONLARCA KİŞİNİN DUYGULARI HİÇE SAYILDI"

Kilise'nin açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump’ın “milyonlarca kişinin duygularını hiçe sayarak uygunsuz bir zamanda aldığı karar sebebiyle Mike Pence’in davetini kabul etmediğini” ifadeleri yer aldı

KIPTİLER KADAR OLAMADINIZ

Müslüman olmamalarına rağmen, Kıpti Kilisesi'nin bu duruşu, ABD'nin aldığı yanlı ve hukuksuz karar sonrasında takdir ile karşılanırken, Sisi yönetimi başta olmak üzere "Müslüman" Mısır hükümetinin gösterdiği "cılız" ve çekingen tepkiyi eleştirilerin hedefine yerleştirdi.

Kıpti kilisesi Mike Pence'nin ziyaret talebini reddetti

Mısır'ın ABD yanlısı bu politikası, "Kıptiler kadar olamadınız" yorumlarını da beraberine getirdi.

 

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