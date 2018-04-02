Kira gelir vergisi beyannamesi ve ilk taksitte son gün

Türkiye genelinde yüz binlerce hatta milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi ve ilk taksit ödemesi yarın sona eriyor.

ÖDEMELER VERGİ DAİRELERİNDEN VE İNTERNETTEN YAPILABİLECEK

Ödemesini yapmamış olanlar mesai bitimine kadar internet üzerinden veya vergi dairelerinden ödemelerini yapabilir.

İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ TEMMUZ AYINDA

Kira gelir vergisinin ikinci taksit dönemi ise temmuz ayından itibaren başlayacak. Gayrimenkulünü 2018 yılına kiraya veren ve gelir elde eden kişiler, 2019'da kira gelir vergisi ödeme durumunda kalacak.

BEYAN YAPMAYAN VEYA EKSİK BEYAN YAPANLAR İSTİSNADAN YARARLANAMAYACAK

Eğer vergiler beyan edilmez ve eksik beyan edilise 2017 yılı için 3 bin 900 TL’lik istisnadan yararlanılamayacak. İdarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kira gelirlerini, süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilecek.