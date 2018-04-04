taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.452
USD
4,0131
EURO
4,9313
ALTIN
173,75
PETR
67,2800

Kiracı olduğu evi satmaya çalıştı

Erzurum'da, kiracı olduğu evi arkadaşıyla birlikte sahte kimlik düzenleyerek satmaya çalışan 2 kişi, tapu memurunun dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

DHA | 04.04.2018 - 15:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber

M.S. ve K.Y, Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir dairenin satışını yapmak için merkez Palandöken ilçesindeki Tapu Müdürlüğüne gitti.

MEMURUN DİKKATİ OLAYI ORTAYA ÇIKARDI

Tapu işlemini yapan memur bu kişilerle ev sahibinin imzasının aynı olmadığını fark edince, tapu devrini yarım saat sonra yapacağını söyleyerek zanlıları gönderdi ve polisi arayarak durumu bildirdi.

Kiracı olduğu evi satmaya çalıştı

EVİN DEĞERİNİN ALTINDA SATMAYA ÇALIŞTILAR

Palandöken Tapu Müdürlüğüne gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, sahte kimlik kullanarak 150 bin lira değerindeki evi 85 bin liraya satmaya çalışan M.S. ve K.Y'yi suçüstü yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ilk sorgusunda K.Y'nin satmaya çalıştıkları dairede kiracı olarak oturduğu anlaşıldı.

KİRALIK ARABAYI SATMAKTAN ARANIYORDU

Yakanan diğer şüpheli M.S.'nin ise bir ay önce kiraladığı otomobili, hazırladığı sahte evrakla Erzincan'da satmaktan arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin üzerlerindeki 85 bin lira, yapılan incelemenin ardından evi almak için tapu müdürlüğünde bulunan kişiye teslim edildi.

Yakalan şüpheliler Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan-Putin dostluğu Almanya'nın gündeminde

Erdoğan-Putin dostluğu Almanya'nın gündeminde

104
Devlet Bahçeli'nin el öpmeye çalıştığı an

Devlet Bahçeli'nin el öpmeye çalıştığı an

52
Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

140
Isparta uçak kazasında ölen Prof'un nükleer açıklaması

Isparta uçak kazasında ölen Prof'un nükleer açıklaması

87
Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi

Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi

125
CHP'li Mudanya Belediyesi zeytinlikleri arsaya dönüştürdü

CHP'li Mudanya Belediyesi zeytinlikleri arsaya dönüştürdü

126
Kara Kuvvetleri Retinar PTR'yi kullanmaya başladı

Kara Kuvvetleri Retinar PTR'yi kullanmaya başladı

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM