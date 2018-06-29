Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin iddianame kabul edildi

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından şehit edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma 13 Haziran günü tamamlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderilmişti.

İDDİANAMEDEKİ İSİMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede DHKP-C silahlı terör örgütünün üst düzeydeki karar organı olan merkez komitesindeki isimler "şüpheli" olarak yer aldı. Terör örgütünün merkez komitesindeki o isimler ise şöyle: Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, yine örgütün genel komitesinde Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu ile Mustafa Koçak, Deniz Özel, Cengiz Özel, Mithat Öztürk ve Murat Canım.

Şüphelilerin olay tarihinde ve halen aktif olarak yurt dışında faaliyetlerine devam ettikleri belirtilen iddianamede, şüphelilerin örgütsel konumları gereği en üst düzey karar alma mekanizmasını oluşturdukları anlatıldı. İddianamede örgüt yapısı içerisinde kendisine suç işlemek gibi örgütün amacına uygun görev verilen kişinin bu görevi yerine getirmemesi halinde hemen yerine bir diğer örgüt üyesinin ikame edilebileceği anlatıldı.

DHKP-C'nin hiyerarşisi, yapısı ve işleyişi ile verilen ifadeleri dikkate alan savcılık, Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin de örgütün Merkez ve Genel Komitesi içerisinde aktif olarak faaliyet yürütenlerin bilgisi, kabulü ve talimatı olmaksızın işlenmesinin mümkün olnmadığını kaydetti.

"SİLAHLI PROPAGANDA BİRLİKLERİ YAPILANMASI"

İddianamede şunlar kaydedildi: "Örgüt içerisinde en üst düzey karar alma mekanizmasında bulunmalarına göre dolaylı faillik kurumu nedeniyle terör örgütünün şehirlerdeki silahlı eylemlerini gerçekleştiren 'Silahlı Propaganda Birlikleri Yapılanması' mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından örgütün faaliyetleri çerçevesinde ve önceden yapılan planlama gereği Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın görevinden dolayı ve görevi sırasında makam odasında 2 terör örgütü mensubu tarafından (örgüte ait ruhsatsız ve vahim nitelikte olmayan) silahla rehin alınarak öldürülmesi eylemlerinin vücut verdiği suçlardan sorumlu tutulmaları gerektiği anlaşıldı."

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede ayrıca şüpheli Mustafa Koçak'ın olay öncesinde eylemde kullanılan tabancayı temin ederek, Şafak Yayla'ya ulaştırdığı da belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca onaylanan iddianame İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce de kabul edildi.