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Kirazlı-Halkalı Metro Hattı'nda çalışmalar sürüyor

Çalışmaları tüm hızıyla süren Kirazlı-Halkalı Metro Hattı, 2020 yılında hizmete açılacak.

13.11.2017 - 11:01
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2017 yılının Ağustos ayında inşaatına başlanan Kirazlı-Halkalı Metro Hattı'nın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

9,7 kilometre uzunluğunda olması planlanan metro hattında 10 durak bulunacak. 6'sı tamamen yer altında, 2'si kısmen yer altında, 1'i ise viyadük üzerinde inşa edilecek.

Kirazlı-Halkalı Metro Hattı'nda çalışmalar sürüyor

2020'DE HİZMETE AÇILACAK

Projenin 1 milyar 185 milyon liraya mal olacağı ifade ediliyor. Kirazlı-Halkalı Metro Hattı, 2020 yılında hizmete açılacak.

Kirazlı-Halkalı Metro Hattı'nda çalışmalar sürüyor

METRO DURAKLARI

Kirazlı-Halkalı Metro Hattı'nda; Kirazlı, Barbaros, Malazgirt, Mimar Sinan, Fatih, Halkalı, Merkez Hastane, Hastane, Toplu Konut , Yarımburgaz, Halkalı istasyonları yer alacak.

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