Kirazlı-Halkalı Metro Hattı'nda çalışmalar sürüyor

2017 yılının Ağustos ayında inşaatına başlanan Kirazlı-Halkalı Metro Hattı'nın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

9,7 kilometre uzunluğunda olması planlanan metro hattında 10 durak bulunacak. 6'sı tamamen yer altında, 2'si kısmen yer altında, 1'i ise viyadük üzerinde inşa edilecek.

2020'DE HİZMETE AÇILACAK

Projenin 1 milyar 185 milyon liraya mal olacağı ifade ediliyor. Kirazlı-Halkalı Metro Hattı, 2020 yılında hizmete açılacak.

METRO DURAKLARI

Kirazlı-Halkalı Metro Hattı'nda; Kirazlı, Barbaros, Malazgirt, Mimar Sinan, Fatih, Halkalı, Merkez Hastane, Hastane, Toplu Konut , Yarımburgaz, Halkalı istasyonları yer alacak.