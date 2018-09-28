Kırbaç Kasırgası BBC'de manşetlere taşındı

İyon Denizi üzerinde oluşan ve sıcak deniz suyu ile beslenerek Türkiye ve Yunanistan'ı etkisi altına alacak olan Kırbaç Kasırgası dünyada da manşet oldu.

NADİR GÖRÜLEN BİR FIRTINA

BBC dün yayınlanan hava durumunda tropik fırtınaya detaylı yer verdi.

BBC hava durumu sunucusu Ben Rich, 'Akdeniz' fırtınasının 1. kategori kasırga potansiyeli taşıması konusunda uyarılarda bulundu. Aslında bu fırtına tipi oldukça nadir görülüyor ve tehlikeli durumlara da neden olabiliyor.

BBC sunucusu Türkiye ve Yunanistan'ın gözde lokasyonlarında tatil yapan vatandaşlarına da uyarılarda bulundu.

Rüzgarın hızının yaklaşık 40 km'ye çıkabileceği ve yağmurun sele dönüşebileceği de uyarılar arasında.

BBC detaylı yer verdiği ve 'Zorba' olarak isimlendirdiği Akdeniz fırtınasının şimdiden harekete geçtiğini, Akdeniz'in merkezinde yağmur bulutları ve şimşeklerin toplanmaya başladığını belirtti.

YUNANİSTAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Daha çok Türkiye'nin batısında İzmir, Aydın ve Muğla gibi şehirlerde etkili olacak fırtına tehlikeli yüzünü Yunanistan'da şimdiden göstermeye başladı.

Yunanistan'da şiddetli rüzgar ağaçları yerlerinden söktü. Sağanak yağış nedeniyle okullar tatil edilirken pek çok semtte elektrik kesintileri yaşanıyor.