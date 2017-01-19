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Kırgızistan'da düşen uçağın kara kutuları incelenecek

Kırgızistan'da düşen kargo uçağının iki kara kutusu incelenmek üzere Moskova'ya gönderildi. Kazada ölenlerin sayısı 38'e yükseldi.

19.01.2017 - 10:02
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında pazartesi günü düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağının iki kara kutusu, inceleme için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gönderildi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Devletlerarası Havacılık Komitesi (MAK) uzmanlarının, kargo uçağının Moskova'ya gönderilen kara kutularını kaza nedenini ortaya çıkarmak için inceleyeceği bildirildi.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devletlerarası Havacılık Komitesi (MAK) heyeti, dün kazanın meydana geldiği bölgede çalışmalarına başlamıştı.

Moskova'dan gelen heyete, Türkiye'den Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) iki uzmanı, ACT Havayolları ile imalatçı firma Boeing'ten yetkililer de eşlik ediyor.

ÖLENLERİN SAYISI 38'E YÜKSELDİ

Bu arada yetkililer kazada ölenlerin sayısının 38'e yükseldiğini açıkladı.

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