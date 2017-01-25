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Kırgızistan'da küfür yasağı

Kırgızistan'da kamuya açık yerlerde çevreye rahatsızlık vermek, küfür etmek, alkollü içecekler tüketmek yasaklandı.

25.01.2017 - 12:44
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kırgız

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in, parlamento tarafından kabul edilen kamu düzeni ve güvenliğini artırmaya yönelik önlemleri içeren kanunu onayladığı belirtildi.

KÜFÜR, ALKOL, SARHOŞ GEZMEK..

Açıklamada, kamuya açık yerlerde çevreye rahatsızlık vermenin, küfür etmenin, alkollü içecekler tüketmenin ve sarhoş gezmenin önlenmesinin yanı sıra reşit olmayanları olumsuz davranışlardan korumanın amaçlandığı kanunla, gençlerin ve toplumun ahlak seviyesinin yükseltilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kanun çerçevesinde söz konusu davranışlarda bulunanlar, 15 ila 45 dolar para cezasına çarptırılacak. Para cezasını ödemeyenlere 8 saat kamu hizmeti veya 10 güne kadar hapis cezası verilecek. Reşit olmayanları olumsuz davranışlara zorlayanlara da 145 dolara kadar para cezası uygulanabilecek.

Kamu Düzeni ve Güvenliğini Artıran Tedbirler Kanunu 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

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