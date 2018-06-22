Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi

Tarafsız bir gazeteci olduğunu dilinden düşürmeyen İsmail Küçükkaya, CHP'nin aracına binerken görüntülendi.

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Mahçupyan oyunun rengini belli etti

Karar gazetesi yazarı Mahçupyan, bu seçimde oyunu, parlamento seçimi için Saadet Partisi'ne, cumhurbaşkanlığı seçimi için ise CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye vereceğini açıkladı.