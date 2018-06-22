Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi

Kırıkkale- Ankara karayolu 1. kilometresinde 11 otomobil zincirleme kaza yaptı.
YARALILAR TEDAVİDE
Kazada, araçlarda bulunan Özcan Gülbüz (35), Rıza Erbektaş (74), Rıza İnan (43), Sadık Öcal (62), Merve Çakır (33), Ömer Başıbüyük (65), Ergül Başıbüyük (62), Yeter Erbektaş (61), Semiha Gülbüz (34), Busenur Gülbüz (11) ve Gürkan Gülbüz (7) yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
1 SAAT TRAFİK KİTLENDİ
Kaza nedeniyle Kırıkkale-Samsun-Ankara hattındaki karayolu yaklaşık 1 saat araç trafiğini kapandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasından sonra trafik açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.