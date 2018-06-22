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Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi

Kırıkkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.

İHA | 22.06.2018 - 19:59..
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Kırıkkale- Ankara karayolu 1. kilometresinde 11 otomobil zincirleme kaza yaptı.

YARALILAR TEDAVİDE

Kazada, araçlarda bulunan Özcan Gülbüz (35), Rıza Erbektaş (74), Rıza İnan (43), Sadık Öcal (62), Merve Çakır (33), Ömer Başıbüyük (65), Ergül Başıbüyük (62), Yeter Erbektaş (61), Semiha Gülbüz (34), Busenur Gülbüz (11) ve Gürkan Gülbüz (7) yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi

1 SAAT TRAFİK KİTLENDİ

Kaza nedeniyle Kırıkkale-Samsun-Ankara hattındaki karayolu yaklaşık 1 saat araç trafiğini kapandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasından sonra trafik açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi

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