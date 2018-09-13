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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

AA | 13.09.2018 - 22:35..
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Abdullah Gencer idaresindeki 26 NV 844 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Kalecik kavşağında Hasan Büyük'ün kullandığı 06 ZOY 21 plakalı otomobille çarpıştı.

MİNİKLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada sürücü Gencer ile araçlardaki Ahmet Şimşek, Sibel, Rabia ve Muhammet Ali Açıkgöz ile Remziye (31), Azra (9), Yağmur  (6) ve Dilan Büyük (9) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kırıkkale-Ankara karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

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