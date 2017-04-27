Kırıkkale'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü 1 yaralı

Kim Jong Un'un 2013'te NBA yıldızı Dennis Rodman'ı ağırladığı tesis, uydu fotoğrafları ile görüntülendi.

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Alkollü yolcu uçağı birbirine kattı

Elazığ seferini yapan Onur Air’e ait uçakta alkollü bir yolcunun diğer yolcularla tartışması kargaşaya neden oldu.