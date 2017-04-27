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Kırıkkale'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü 1 yaralı

otomobilin bariyerlere çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

27.04.2017 - 04:37
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Ersan Doğru idaresindeki 06 RMP 93 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun karayolunun 12. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kırıkkale'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü 1 yaralı

Kazada, 4 yaşındaki Hasan Doruk Doğru ile Hasan Doğru olay yerinde yaşamını yitirdi. Fatma Koyuncu da 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Ersan Doğru'nun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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