Kırıkkale'de traktör devrildi: 25 yaralı var

Aksaray'da bir markette yardım ettiği ileri sürülen Suriye uyruklu 11 yaşındaki Ahmet El Hamut, sağ kolunu kıyma makinesine kaptırdı.

Kırıkkale'de Kurban Bayramı dolayısıyla piknik yapmak isteyen köylüler bir traktöre bindi. Römorkun devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Fenerbahçe, Josef de Souza'ya teklif yapıldığı ve takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Bolu'da çıkan yangında 4 samanlık ve 1 ev büyük hasar gördü. Vatandaşlar kovalarla su dökerek yangına müdahale etti

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Hatemi: Yalnızca ABD'yi değil İsrail'i de vururuz

İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Hatemi, ABD'nin kendilerine zarar vermesi durumunda sadece ABD'yi değil bölgedeki müttefiki İsrail'i de vuracaklarını söyledi