taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0304
Euro
7.00485
Altın
1196.115
Borsa
90185.99

Kırıkkale'de traktör devrildi: 25 yaralı var

Kırıkkale'de Kurban Bayramı dolayısıyla piknik yapmak isteyen köylüler bir traktöre bindi. Römorkun devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

İHA | 22.08.2018 - 23:06..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Köylüleri taşıyan traktör yolda kaza yaptı. Römorkun devrilmesiyle pikniğe gitmekte olan köylüler üst üste düştü. Aralarında çocuklarında bulunduğu yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale'de traktör devrildi: 25 yaralı var

ANKARA'DAN HELİKOPTER AMBULANS GELDİ

Ejder Ateş idaresindeki 71 EA 235 plakalı traktör, orman arazisi yolunda rampa aşağı giderken römorku yan yatarak devrildi. Kazayı sürücü Ejder Ateş yara almadan kurtulurken, römorkun içinde bulunan 25 kişi yaralandı.

Yaralılar arasındaki hamile bir kadın ise Ankara’dan gelen helikopter ambulansla hastaneye götürüldü.

Kırıkkale'de traktör devrildi: 25 yaralı var


HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN YOK

Diğer 24 yaralı ise olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale Belediyesine ait itfaiye ile AFAD ekipleri devrilen römorku, köylülerin yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de traktör devrildi: 25 yaralı var


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gümüşhane'de 2 terörist öldürüldü

Gümüşhane'de 2 terörist öldürüldü

191
Sultangazi'de zabıtadan kaçak kesim denetimi

Sultangazi'de zabıtadan kaçak kesim denetimi

117
Trump'tan AB'ye ek vergi kararı

Trump'tan AB'ye ek vergi kararı

195
ABD'den Türkiye'ye: Brunson'ı verin kriz bitsin

ABD'den Türkiye'ye: Brunson'ı verin kriz bitsin

318
ABD, Fransa ve İngiltere'den Esad'a gözdağı

ABD, Fransa ve İngiltere'den Esad'a gözdağı

82
İranlı turistler bayramda Türkiye'ye akın etti

İranlı turistler bayramda Türkiye'ye akın etti

78
Mehmet Ali Erbil vertigo hastalığına yakalandı

Mehmet Ali Erbil vertigo hastalığına yakalandı

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM