Kırıkkale'de traktör devrildi: 25 yaralı var

Köylüleri taşıyan traktör yolda kaza yaptı. Römorkun devrilmesiyle pikniğe gitmekte olan köylüler üst üste düştü. Aralarında çocuklarında bulunduğu yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
ANKARA'DAN HELİKOPTER AMBULANS GELDİ
Ejder Ateş idaresindeki 71 EA 235 plakalı traktör, orman arazisi yolunda rampa aşağı giderken römorku yan yatarak devrildi. Kazayı sürücü Ejder Ateş yara almadan kurtulurken, römorkun içinde bulunan 25 kişi yaralandı.
Yaralılar arasındaki hamile bir kadın ise Ankara’dan gelen helikopter ambulansla hastaneye götürüldü.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN YOK
Diğer 24 yaralı ise olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kırıkkale Belediyesine ait itfaiye ile AFAD ekipleri devrilen römorku, köylülerin yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.