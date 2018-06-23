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Kırıkkale'de zincirleme kaza: 11 yaralı

Sağanak yağış bu kez de Kırıkkale'de zincirleme kazaya neden oldu. 11 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Analiz | 23.06.2018 - 00:17..
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Sağanağın etkili olduğu Kırıkkale- Ankara karayolunun Yeni Sanayi kavşağı yakınlarında 6 otomobil, 2 hafif ticari araç, 2 kamyonet ve bir tır çarpıştı.

Kırıkkale'de zincirleme kaza: 11 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada, yaralanan Özcan Gülbüz (35), Rıza Erbektaş (74), Rıza İnan (43), Sadık Öcal (62), Merve Çakır (33), Ömer Başıbüyük (65), Ergül Başıbüyük (62), Yeter Erbektaş (61), Semiha Gülbüz (34), Busenur Gülbüz (11) ve Gürkan Gülbüz (7), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Karayolu kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.

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