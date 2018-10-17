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Kırım’da bir okulda patlama: 10 ölü, 50 yaralı

Önce bir doğal gaz patlaması olduğu açıklandı ancak daha sonra Kremlin'den yapılan açıklamalara göre, olay bir terör saldırısı olabilir.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 14:42..
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Olay yerine ambulanslar ve kurtarma ekipleri gönderildi. Yaralıların sayısının 50 kadar olduğu ileri sürüldü.

Rus basınına konuşan Kerç'teki 1 numaralı hastanenin klinik kabul bölümünden bir kaynak, "18 kişi getirildi, yaklaşık 50 yaralının geleceğini söylediler" dedi.

GAZ PATLAMASI DEĞİL: BİLİNMEYEN BİR PATLAYICI KULLANILDI

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’nden yetkililer ise olayda ne olduğu bilinmeyen bir patlayıcının kullanıldığını bildirdi.

Komite, olayda en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 50 kişinin yaralandığını doğruladı.

Kremlin, olayla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi verildiğini aktardı.
Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kırım’da bir okulda patlama: 10 ölü, 50 yaralı

"SİLAH SESLERİ DUYULDU"

Bu arada yerel basında patlama öncesinde silah seslerinin duyulduğu da iddia edildi.

KREMLİN: TERÖR SALDIRISI OLMA İHTİMALİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, soruşturmacıların olayın olası nedenleri arasında terörü de göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Peskov, Putin’in ölenlerin yakınlarında taziyelerini ilettiği ve yaralılara gerekli tıbbi yardımın yapılması talimatı verdiğini aktardı.

Peskov ayrıca, “Putin ayrıca Rusya Federal Güvenlik Servisi ve diğer yetkili kurumlara olayın nedenlerinin bir an evvel ortaya çıkarılması talimatı verdi. İlgili makamların bilgi vermesini bekliyoruz” dedi.

Kırım’da bir okulda patlama: 10 ölü, 50 yaralı

Kırım’da bir okulda patlama VİDEO

Kırım’da bir okulda patlama: 10 ölü, 50 yaralı

Kırım’da bir okulda patlama: 10 ölü, 50 yaralı

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