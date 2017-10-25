Kırklareli'de çıkan yangında itfaiye 7 kişiyi kurtardı

Kırklareli'nin Kurtuluş Mahallesi Ferah Sokak'ta metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

7 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

İçeride birilerinin olduğunu fark eden itfaiye ekipleri, Barış Kılıç, Buğracan Oflaz, Batıkan Kılıç, Ahmetcan Dildar, Emirhan Yılmaz, Burak Demir ve Ömer Metehan'ı binadan çıkarttı.

Dumandan etkilenen 7 kişi, 112 acil sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.