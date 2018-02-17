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Kırklareli'de sahte içki kör etti

Otogarda satın aldığı içkiyi tükettikten sonra hastaneye kaldırılan B.Y.'nin kör olduğu belirlendi.

AA | 17.02.2018 - 11:24..
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan B.Y. otogarda açıktan satın aldığı içkiyi evde tükettikten sonra rahatsızlandı.

KÖR OLDU

Yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülen B.Y'nin, zehirlenme sonucu kör olduğu belirlendi.

B.Y. buradaki ilk müdahalesinin ardından İstanbul'da bir hastaneye sevk edildi.

İÇKİYİ SATAN GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, sahte içkiyi B.Y'ye otogarda otobüs firmasında çığırtkan olarak çalışan A.K'nin sattığı tespit edildi. A.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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