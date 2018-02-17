Kırklareli'de sahte içki kör etti

İngiliz fotoğrafçı Tim Flach 2 yıl boyunca nesli tükenmekte olan hayvanların fotoğraflarını çekerek anlamlı bir seri oluşturdu.

Arsenal'in eski futbol direktörü Comolli ile sürekli fikir alış verişinde bulunan Ali Koç, seçimi kazanması durumunda F.Bahçe'de scout devrimi yapacak.

Yunanistan ile Türkiye arasında, Kardak yakınında yaşanan güvenlik botu krizi kameralara yansıdı. Türk sınırlarını aşmaya çalışan Yunan güvenlik botuna Türk botu "uyarı dokundurması" yaptı.

1 Şenol Güneş Konyalı muhabiri fırçaladı Konyalı muhabir Selim Akyüz'ün "Mehmet Özdilek'i hakeme doğru itmeniz doğru mu?" şeklindeki sorusuna kızan Şenol Güneş, "Soru sormuyorsunuz, karar veriyorsunuz. Saygısızlık yapma" diyerek cevap verdi.

2 AB'den Türkiye'ye skandal vize serbesti şartı AB, Türkiye'nin vize serbesti konusundaki beklentisine ilişkin skandal bir karşılık verdi. Vize serbesti için terörle mücadele yasasının yumuşatılması ile Afrin konusunda şart koşuldu.

3 Diyarbakır'da Afrin duasını duyanlar camiyi terk etti Cuma namazından sonra Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için dua edildi, duaya amin demek istemeyenler camiden dışarı çıktı.

4 İran'da Afrin protestolarına izin verilmedi İran'da; Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği harekatın durmasını isteyen terör yandaşlarının planladığı protesto yürüyüşü yasaklandı.

5 YPG'li teröristler Afrin'de lastik yakmaya başladı Afrin'de korku dolu bir bekleyiş içerisinde olan teröristler, İHA ve SİHA'lara görüntü vermemek için lastikleri ateşe verdi.

6 Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı Fransa'da PYD/PKK yanlıları, Türklerin yoğunlukta yaşadığı bir mahallede taşkınlık çıkartarak 4 Türkü yaraladı. Fransız polisleri Türklere saldıran teröristler için kılını dahi kıpırdatmadı.