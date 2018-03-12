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Ordu'ya şehit ateşi düştü

Zeytin Dalı Harekatı'nda Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın şehit haberi, Ordu'daki ailesine ulaştırıldı.

İHA | 12.03.2018 - 22:43..
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Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle mücadele eden 26 yaşındaki Taner Kart, Cinderes bölgesinde tankı park edip mevziye yerleştirdiği sırada el yapımı bombaya basarak ağır yaralandı.

ORDU'DAKİ AİLESİNE HABER VERİLDİ

Hastaneye kaldırılan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın ailesine acı haberi Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney verirken, şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Ordu'ya şehit ateşi düştü

Ordu'ya şehit ateşi düştü VİDEO

BİR YILLIK EVLİYDİ

Aslen Ordu'nun Akkuş ilçesi Tuzak Mahallesi'nden olan ve Ünye'de ikamet eden Nurlu ile İlhan Kart'ın 2 çocuğundan biri olan Taner Kart'ın henüz bir yıllık evli olduğu öğrenildi.

Eşi Ayşe Kart'ın İstanbul'da olduğu ve acı haberi alır almaz Ünye'ye hareket ettiği öğrenildi.

Uzman Çavuş Kart'ın eşine şehadet haberi verildi VİDEO

Ordu'ya şehit ateşi düştü

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