Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Kocaeli'de yakalandı

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2 TANAP doğalgazı Azerbaycan'dan Avrupa'ya taşıyacak Albayrak, TANAP projesi Çanakkale Boğazı denizaltı geçiş çalışmalarının yapıldığı gemide incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

3 Kanal İstanbul için çalışmalar sürüyor Dünyanın en büyük gemilerinin geçeceği Kanal İstanbul projesinin sondaj ve güzergah çalışmaları devam ediyor.

4 Şapkasız çıkmam diyenler için en yeni modeller Şapka, atkı ve eldivenlerini sabırsızlıkla kullanmayı bekleyenlere bu yılın en güzel şapkalarından oluşan bir galeri hazırladık.

5 Japonya'da yılan bulut hayrete düşürdü Japonya'da gökyüzünde ilginç bir doğa olayı yaşandı. Gökyüzünde yılan şeklinde bir tuhaf bir bulut oluştu.

6 Binali Yıldırım'ın Cuma namazı sonrası açıklamaları Başbakan Yıldırım, Cuma namazı sonrası Gökçek'in istifa edeceği iddialarını yalanladı.