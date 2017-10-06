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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Kocaeli'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan teröristin de aralarında bulunduğu 4 DEAŞ'lı gözaltına alındı.

06.10.2017 - 11:44
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ üyelerinin İzmit'te saklandığını belirledi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonu ile Tacikistan uyruklu S.S. ile Ö.B, Türk vatandaşı Ş.A.ve S.K. gözaltına alındı. Tacikistan uyruklu S.S.'nin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 4 kişi Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Kocaeli'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Kocaeli'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Kocaeli'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Kocaeli'de yakalandı

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