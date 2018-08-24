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Kırmızı ışığı fark edemedi zincirleme kaza oldu

Düzce’de D-100 Karayolu’nda kavşakta meydana gelen zincirleme kazada 4 araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

İHA | 24.08.2018 - 05:49..
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D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı mevkiinde Düzce’den Gölyaka istikametine gitmekte olan B.T.’nin kullandığı otomobil trafik ışıklarını fark edemedi ve önünde kırmızı ışıkta beklemekte olan diğer otomobillere çarptı.

Kırmızı ışığı fark edemedi zincirleme kaza oldu


YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada 4 otomobil hasar görürken otomobillerde bulunan B.T., B.U. ve aynı aileden M.H., E.H.,E.H yaralandı.

Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı’nda trafik yarım saat tek şeritten verilirken polis ekipleri yolu trafiğe açabilmek için uzun süre uğraştı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kırmızı ışığı fark edemedi zincirleme kaza oldu


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