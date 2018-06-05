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Kırmızı ışıkta beklerken yumruklu saldırıya uğradı

Zonguldak'ta, kırmızı ışıkta beklediği sırada kimliği belirlenemeyen bir yaya tarafından yumruklu saldırıya uğrayan servis şoförü, hastaneye kaldırıldı.

İHA | 05.06.2018 - 08:25..
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Terakki Mahallesi Belediye Bulvarı üzerindeki çevre yolunda, bir AVM'ye ait 67 DP 832 plakalı midibüsün şoförü Şenol A. (47), trafikte kırmızı ışıkta beklediği sırada bir anda yumruklu saldırıya uğradı. Neye uğradığını şaşıran şoför yaralandı.

Kimliği belirlenemeyen saldırgan, ardından şoför ile tartışmaya başladı. Saldırgan, Şenol A.'yı darbettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Kırmızı ışıkta beklerken yumruklu saldırıya uğradı

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Kafasından yaralanan Şenol A., olay yerine gelen ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kırmızı ışıkta beklerken yumruklu saldırıya uğradı

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