Kırmızı ışıkta beklerken yumruklu saldırıya uğradı

Orgeneral Akar, erbaş ve erlerle iftar yaptı

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Yurtdışındaki öğrencilere 15 bin avro burs

Yurtdışında eğitim gören gençlere 2018-2019 eğitim öğretim döneminden itibaren hukuk ve psikoloji alanında yıllık 15 bin avroya kadar burs verilecek.