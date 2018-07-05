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Kırmızı ışıkta geçti, aldığı cezayı Twitter'dan öğrendi

Zonguldak'ta bir motosikletli, bir otomobilin kırmızı ışıkta geçerken kendisine çarptığı anların kask kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Sürücüye trafik cezası uygulandı.

DHA | 05.07.2018 - 07:38..
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Milli Egemenlik Caddesi tır parkı kavşağında, motosikletiyle kırmızı ışıkta bekleyen Özcan Alper'in arkasından gelen bir otomobil sürücüsü, durmayıp, hızla geçti.

Otomobilin, motosikletin dikiz aynasına çarpması sonucu Alper, düşme tehlikesi geçirdi. Bu anlar ise motosiklet sürücüsünün kaskındaki kameraya anbean yansıdı.

Özcan Alper, kırmızı ışık ihlalinin yapıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kırmızı ışıkta geçti cezayı Twitter'dan öğrendi ViDEO

GÖRÜNTÜLERİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ İZLEDİ

Videoyu izleyen İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, otomobil sürücüsünün tespit edilerek, 235 liralık para cezası uygulandığını duyurdu.

Kırmızı ışıkta geçti, aldığı cezayı Twitter'dan öğrendi

"GİT KUZU KUZU ÖDE"

Turanlı, açıklamasında, şunları kaydetti:

"O adama: Yaptığını beğendin mi? Kırmızı ışıktan geçtin, kendini riske ettin hadi neyse peki motosikletli adama çarpmışsın, farkında mısın? Bari okkalı bir özür dile. Bir daha yapma böyle bir hile. Ceza yazılsa bile git kuzu kuzu öde. Peşin öde yüzde 25 indirim var. Şakamız yok, biliyorsun. Sana gelene kadar beklersen 235 lira. Peşin öde düşür üstünden 176.25 lira ya da 15 güne kadar mahkemeye başvur. Yapmadım, etmedim, ben değildim. Takdir senin kardeşim. Sana da, motosiklet sürücüsü Özcan Bey'e de geçmiş olsun."

Kırmızı ışıkta geçti, aldığı cezayı Twitter'dan öğrendi

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