Kırmızı listedeki sözde saha sorumlusu terörist öldürüldü

Kırmızı listede yer alan PKK'nın sözde Amanos saha sorumlusu Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet'in 6 Nisan'da etkisiz hale getirildiği belirlendi.

5 TERÖRİSTİN KİMLİK BELİRLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili açıklaması şöyle: "Terör Arananlar Kırmızı Liste’de yer alan, ’Toros’ telsiz kodunu kullanan sözde Amanos Saha Genel Sorumlusu 1974 Batman doğumlu Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet, 6 Nisan 2018 tarihinde Jandarma Özel Harekat timleri ile Güvenlik Korucularının yanı sıra hava destekli gerçekleştirilen ’Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur’ operasyonunda 5 terörist ile birlikte etkisiz hale getirilmiş olup etkisiz hale getirilen grubun ise PKK/KCK’nın sözde Dörtyol grubu olduğu belirlendi. Diğer 5 teröristin kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir."