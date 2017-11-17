Kişisel gelişim kurslarından 6 milyon kişi yararlandı

Milli Eğitim Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde halk eğitim merkezlerinde yetişkin eğitimi ve kişisel gelişime yönelik kurslar düzenlenmesine devam edildi.

HİJYEN VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE YOĞUN İLGİ

Bakanlığın çalışmaları kapsamında, gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi ve bağımlılıkla mücadele eğitimi en fazla kursiyeri olan ilk iki program oldu. Hijyen eğitimlerine, Türkiye genelinde açılan 15 bin 990 kursa toplam 586 bin 289 kişi, bağımlılıkla mücadele eğitimlerine ise 10 bin 178 kursa 353 bin 385 kişi katıldı.

Avrupa Birliği (AB) müktesebatı ve diğer mevzuat düzenlemelerine göre açılması zorunlu olan hijyen ve bağımlılıkla mücadele eğitimlerine katılımın yüksek olduğu belirlendi.

RAĞBET GÖREN DİĞER KURSLAR

Bu iki kursu, sırasıyla, Kur'an-ı Kerim'i başlangıç seviyesinde öğrenme, bilgisayar işletmenliği ile İngilizce seviye kursları izledi. Buna göre, başlangıç seviyesinde Kur'an-ı Kerim öğrenmek için açılan 11 bin 117 kursta 169 bin 180 kişi, bilgisayar işletmenliği için açılan 6 bin 617 kursta ise 138 bin 963 kişi eğitim aldı. Beşinci sırada yer alan İngilizce seviye kurslarına ise Türkiye genelinde açılan 4 bin 550 kursa 124 bin 941 kişi katıldı.

EN ÇOK MEZUN VEREN İLLER

Bakanlığın açtığı kursları tamamlayan kursiyer oranlarında ilk üç sırada yer alan iller ise Kilis, Denizli ve Rize oldu. Kilis'te kursiyer oranının yüksek olmasında geçici koruma altındaki yabancılardan Suriye vatandaşlarının kamplarda kalması ve bu şehirde açılan düzenli eğitim programlarına katılmaları etkisini gösterdi.

Tamamlanan kurslara göre, sıralamada en az oranın Çankırı ve Tunceli illerinde olduğu görüldü. En fazla kursun açıldığı İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Samsun ilk beş sırada yer aldı.

Kurslara katılanların yaş aralığına bakıldığında en fazla katılımın sırasıyla 23-44 yaş, 15-22 yaş ve 6-14 yaş aralığında olduğu belirlendi.

Dezavantajlı bireylere yönelik ise toplam 5 bin 560 kurs programı açıldı. Bu kurslara 2017'de 64 bin 859 kursiyer katıldı, 41 bin 242 kursiyer de sertifika almaya hak kazandı.