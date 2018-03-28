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Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan GetContact uyarısı

Telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil uygulamaların kullanımı hızla yaygınlaşırken, bu sistemler kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin endişeleri de artırdı.

Haber Merkezi | 28.03.2018 - 13:48..
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Son dönemde kullanıcıların yaptığı sorgulamaların ekran görüntülerini alarak sosyal medya hesaplarında paylaşmasıyla popülerlik kazandı.

Başka kişilerin telefon rehberlerinde nasıl kayıtlı olduğunu merak eden kullanıcılar, numara sorgulaması yapabilmek için bu uygulamalara yoğun ilgi gösterdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), milyonlarca kullanıcının indirdiği; App Store ve Google Play listelerinde bir numaraya yerleşen GetContact uygulamasıyla ilgili uyarıda bulundu.

"ADLİ VE İDARİ SÜREÇLERİN BAŞLATILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Kişisel Verilerin Koruma Kurumu'nun yaptığı kamuoyu duyurusu:

"Bilindiği üzere, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21.12.2017 tarihli ve 2017/61 sayılı Kararı ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta dayanağı bulunmaksızın ilgili kişilerin iletişim bilgilerinin paylaşımını yapan internet siteleri ve uygulamalar tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin Kanunun ilgili hükmü uyarınca derhal durdurulmasına, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmiş olabileceği de dikkate alınarak ilgili internet siteleri ve uygulamalar hakkında gerekli hukuki işlemlerin tesisi için adli ve idari süreçlerin başlatılacağına karar verilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan GetContact uyarısı

Bu çerçevede, ilgili kişilerin açık rızaları alınmaksızın isimden telefon numarası veya numaradan isim sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren internet siteleri ve uygulamalara yönelik Kurumumuza ulaşan şikayet ve ihbarlar ile çeşitli basın organlarında yer alan haberler kapsamında Kurumumuz, yetkili kurumlarla işbirliği içerisinde incelemelerini sürdürmektedir.

KVKK hazırladı: Kişisel veri nedir? VİDEO

"KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI SÖZ KONUSU"

Belirtmek gerekir ki, bu kapsamda faaliyet gösteren internet siteleri ve uygulamalar; telefon rehberinde yer alan kişilerin ad-soyad ve telefon numarası gibi kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarmakta olup söz konusu aktarma faaliyetinin, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayanmaması halinde bu durumun Kanuna açıkça aykırılık teşkil edeceğinin hatırlatılmasında fayda görülmüştür.

Bu süreçte, vatandaşlarımızın da çeşitli uygulamalar, internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden kişisel verileri toplayarak bu verilerin paylaşımını sağlayan, isim sorgulandığında telefon numarası bilgisine telefon numarası sorgulandığında da isim bilgisine erişme ve başkalarının telefonunda nasıl kayıtlı olduğunun öğrenilmesine yönelik faaliyette bulunan internet siteleri ve uygulamaların kullanılmasının hukuka aykırılık teşkil edebileceği göz önünde bulundurularak, bu konuda gerekli dikkat ve özeni göstermeleri önem arz etmektedir."


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