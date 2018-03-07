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Kişiye, tarza, paraya göre seyahat tercihi

Seyahat etmeden önce gideceğiniz yeri belirlerken bütçeyi düşündüğünüz kadar, ‘Benim gibi biri buraya neden gitmeli?’ diye bir sormanız gerekiyor.

Özel Haber | 07.03.2018 - 14:38..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Selen KALDIRIM / [email protected]

 

Şimdilerde bir yurt dışına çıkma modası aldı gidiyor. İnsanlar; özellikle popüler kültürden isimlerini ezberlediğimiz şehirlere bir hayli meraklı. Fakat güzellik ne kadar göreceli ise, gideceğiniz yerin beklentilerinizi karşılaması da bir o kadar değişkendir. Barcelona herkes için bir rüya olabilir, fakat kimileri için hayal kırıklığı ile sonuçlanır. İşte tam bu noktada, seyahat edeceğiniz rotayı belirlerken zevkleriniz, beklentileriniz ve tarzınız devreye giriyor.

KENDİ ŞEHRİNİZİ KEŞFEDİN

Eskiden yurt dışına çıkan insanlara uzaylı muamelesi yapardık. Günümüzde sahip olduğumuz teknoloji ve imkanlar bu durumu oldukça sıradan bir aktivite haline getirdi. Seyahat edeceğiniz zaman sizin adınıza nereye gideceğinize kadar karar veren tur şirketlerine, acentalara az mı para döktünüz?..  Şimdi ise haritadan bir yer seçiyoruz, internetten uçak  biletlerini alıyoruz, otel rezervasyonlarımızı yapıyoruz; sonra al bavulunu çık git.

Kişiye, tarza, paraya göre seyahat tercihi

BOŞA ZAMAN KAYBETMEYİN

‘Gittim ama tam bir hayal kırıklığıydı’ dememek için, önceliğiniz her zaman zevklerinizi ve beklentilerinizi belirlemek olsun. Gideceğiniz yere ayıracağınız zamana ve bütçenize değsin. Sonuçta yüzölçümü 5 km olan Vatikan için 5 günlük tatil planı sıkıcı olacaktır.

Kişiye, tarza, paraya göre seyahat tercihi

HERKES GİDİYOR DİYE GİTMEYİN

Onun yerine charter uçuşlarla 5 günlük tatilinizi uygun fiyatlarla birden fazla şehri ziyaret ederek geçirebilirsiniz. Sırf herkes gidiyor diye ‘kesin güzeldir’ anlayışını kafanızdan atın. Kendi istek ve zevklerinizi öne koyun. Pişman olmayacaksınız.

LÜKSSEVERLERLERİN TERCİHİ

İşte tam bu noktada belirleyici olan tek şey beklentileriniz. Diyelim rahatına son derece düşkün, beş yıldız kapasitesinde otellerden aşağısı kesmeyen, yediği önünde yemediği arkasında bir tatil anlayışınız var. Bütçeniz de buna müsait. Şöyle üç beş gün çok uzak olmasın ama kaliteli bir tatil olsun diyorsunuz. Ozaman size önerimiz jet sosyetenin, Hollywood yıldızlarının gözde mekanları olacak.

Kişiye, tarza, paraya göre seyahat tercihi

DENİZ, KUM, GÜNEŞ, ŞEZLONG

Yaz tatilini Monako, Şangay, Milano, Sardunya, Nice, Miami, İbiza, Maldivler,  Dubai gibi elit şehirlerde geçirmek en doğru tercih olacaktır. Bu şehirler gelişmişliği ve tatil beldeleriyle oldukça ünlü. Özel kumsalları, şık otelleri ve restoranları ile dikkat çekiyorlar.

Kişiye, tarza, paraya göre seyahat tercihi

KEYFİNE DÜŞKÜNLER İÇİN...

Lüks bir tatil yapmak ve vakit geçirmek her zaman cezbedici olmuştur. Bu şehirler pahalı yaşamlarından sebep herkes için bir tercih sebebi olmasa da, keyfine düşkün, deniz, kum, güneş, eğlence arayanlar için birebir.

Kişiye, tarza, paraya göre seyahat tercihi

KÜLTÜR SANATÇILAR

Tatil anlayışı kimilerimiz için sıcak denizlere kavuşmakken kimilerimiz için de kültür-sanat turuna çıkmak için  bir fırsat. ‘Benim gideceğim yerde Mona Lisalar, Da Vinciler havada uçuşacak’ diyenlerdenseniz, aklıma gelen ilk kültür şehrini söyleyeyim: Paris.

Hem mimarisiyle, hem de kültür sanat tarihinin yegane eserlerine ev sahipliği yapmasıyla tam size göre.

Kişiye, tarza, paraya göre seyahat tercihi

ROMA’SINDAN FLORANSA’SINA

Dünyada say say bitiremeyeceğimiz birbirinden farklı kültürlerle adından söz ettiren yüzlerce şehir var. Müzeleriyle Venedik, Gaudi’siyle Barcelona, İtalya’nın kalbi Roma, Floransa, Berlin, Londra, Kudüs, Mısır, Mekke, Medine ve daha birçoğu.

Kişiye, tarza, paraya göre seyahat tercihi

TARİHE DOKUNUŞ

Çok seçenek olması karar aşamasını zorlaştırsa da, hayranı olduğunuz veya görmeyi hayal ettiğiniz yerler öncelikli hedefiniz olabilir. Bu şehirlerde ünlü yazarların sayfalarına dokunabilir, klasik müziğin devlerini dinleyip, nam salmış eserlere kavuşabilirsiniz.

Kişiye, tarza, paraya göre seyahat tercihi

MACERAPERESTLERİN ADRESİ

Bazı insanlara deniz de tarih de yetmez.  Sadece seyahat etmek ve bir yerleri gezmek onlara göre değildir. Çünkü onlara göre seyahat dediğin şey adrenalin, heyecan ve risktir.  Maceraperestlere herhangi bir ülkenin en çok turist alan şehrini tavsiye etmek çok yanlış olur.

Kişiye, tarza, paraya göre seyahat tercihi

EKVATOR’DAN AŞAĞISI KESMEZ

Güney Amerika, bu deli dolu hayalleri olan gezginlerin ilk tercihi olabilir. Mesela Costa Rica; sörf yapmak ya da denemek ve dalış yapmak için ideal bir ülke. Bir maceraperest için Everest’e çıkmak, Tanzanya’nın Kilimanjaro Dağı’na tırmanmak, Avustralya’nın vahşi doğasında olmak, İsviçre’nin Alpler’inden kayak yapmak, Afrika’nın kabilelerini ziyaret etmek eşsizdir.

Kişiye, tarza, paraya göre seyahat tercihi

CESARETİ OLAN GİTSİN

Dünyanın en ilginç yerlerini keşfetmek, kimsenin gitmeye cesaret edemediği yerlere gitmek isteyenler için Antarktika, Büyük Kanyon, Ekvator fikri her zaman doğru seçenektir.

Kişiye, tarza, paraya göre seyahat tercihi

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