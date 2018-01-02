Kışlada organik gıda dönemi

Geçtiğimiz aylarda, askerlerin yiyeceği et konservelerinde at etinin tespit edildiği ve konservelerin tüketilmeden gerekenin yapıldığı açıklanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 2015 yılında bir firmayla imzalanan sözleşmenin, at eti tespitinin ardından feshedildiğini açıklayarak söz konusu firmanın kamu ihalelerinden yasaklanması için gerekli işlemlerin başlatıldığına dikkati çekmişti.

27 SAAT DIŞARIDA BEKLETİLEN ETİ ASKERE YEDİRDİLER

Daha önce de Manisa'da 1 askerin hayatını kaybettiği ve yüzlerce askerin etkilendiği besin zehirlenmesinin nedeninin, etlerin çözüldükten sonra 27 saat boyunca dışarıda bekletilmesi olduğu ortaya çıkmıştı.

Manisa'da zehirlenen askerlerin isyanı VİDEO

İKİ BAKANLIK PROTOKOL İMZALAYACAK

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki erbaş ve erlerin sağlıklı, güvenli beslenmesini sağlamak, yerli ürün temin etmek ve çiftçiye destek olmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında protokol imzalanacak.