Deniz Kuvvetleri'ne satılan kavurmada at eti bulundu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine yanıt verdi.

12 BİN 500 KG ET KONSERVESİ ALINDI

Bakan Canikli, verdiği yanıtta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı için 12 bin 500 kilogram kavurma tipi kutulanmış et konservesi tedariği kapsamında; MSB Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığınca 8 Ekim 2015 tarihinde Pınarsan İnş.Nak.San. ve Ltd.Şti. ile sözleşme imzalandığını ifade etti.

4 BİN 50 KG KAVURMADA AT ETİ

Kavurmanın 8 bin 950 kilogramının sorunsuz tüketildiğini, ancak kalan 5 bin 550 kilogramı için muhtelif zamanlarda kapak açıldığında koku geldiğinin tespiti üzerine, yüklenici firmadan ürünleri değiştirmesinin talep edildiğini aktaran Canikli, yüklenici firma tarafından yeni getirilen kavurmaların serolojik analizler için Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildiğini, yapılan analizler sonucunda 4 bin 50 kilogram kavurmada at eti tespit edildiğini belirtti.

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ, İŞLEM BAŞLATILDI

Bunun üzerine Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığınca, sözleşmenin feshedildiğini ve kesin teminatın irat kaydedildiğini vurgulayan Canikli, at eti tespit edilen kavurmaların bedelinin tahsili ve söz konusu firmanın kamu ihalelerinden yasaklanması için gerekli işlemlerin başlatıldığına dikkati çekti.

Canikli, 22 Mart 2017 ve 19 Nisan 2017 tarihlerinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Kocaeli Gıda Tarım il Müdürlüğüne durumun bildirildiğini ve Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerince yüklenici firma hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasının talep edildiğine değinerek, ayrıca dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma sebebiyle Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

"TÜKETİLMEDİ"

Nurettin Canikli, şunları kaydetti: "Sözleşme hükümleri gereği fiziksel ve laboratuvar muayenesi sonuçlanmadan gıda maddelerinin tüketime sunulması söz konusu değildir.

"HEPSİ İMHA EDİLECEK"

Bu kapsamda; içeriğinde at eti bulunduğu tespit edilen konserveler hiçbir şekilde personelin tüketimine sunulmamıştır. At eti tespit edilen 4 bin 50 kilogram konserve imha edilmek maksadıyla Kocaeli Tarım il Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Gölcük Donanma Komutanlığı depolarında muhafaza edilmektedir. Pınarsan İnşaat Nakliye Sanayi ve Limited Şirketi'nin diğer birliklerle yaptığı tedarik sözleşmelerinin tamamı (24 adet) 10 Eylül 2017 tarihinde feshedilmiştir."