Kıştan kaçıp yazı yaşayacağınız ülkeler

Ülkemiz, kuzey yarım kürede soğuklarla boğuşurken, güney yarım kürede ve ekvator yakını ülkelerde sıcaktan bunalan insanlar 'esmiyor' diye dert yanıyor.

Kış mevsiminde kapalı, bunaltıcı, iç karartıcı havalardan daraldıysanız, rotanızı güney yarım kürede bulunan sıcak ülkelere çevirmelisiniz. Üstelik bu ülkelerin birçoğu Türk vatandaşlarından vize istemiyor.

1- GÜNEY AFRİKA

Afrika kıtasının en farklı ülkelerinden olan Güney Afrika'da üç farklı başkent bulunuyor. Bunlar; Pretoria, Bloemfontein ve meşhur şehir Cape Town.

İKİ OKYANUSU BİRLEŞTİREN ŞEHİR

Cape Town'a denilince akla ilk olarak, Portekizli denizci Bartholomeo Dias tarafından keşfedilen, Afrika'nın en güney noktası olan ve Atlas Okyanusu ile Hint Okyanusu'nun birleştiren Ümit Burnu gelir.

Ümit Burnu, Güney Afrika'nın en çok ziyaret edilen noktalarındandır.

HER MEVSİM GİDİLEBİLİR

Vizeye tabi olmayan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yılın her mevsiminde gitmek mümkün.

2- DOMİNİK CUMHURİYETİ

Dominik Cumhuriyeti; filmlerde ve yarışmalarda sık sık gördüğümüz balta girmemiş ormanlar ülkesi...

Beyaz kumsalları, masmavi denizi ve palmiye ağaçlarıyla ünlü Dominik, dört mevsim yaz yaşadığından dolayı, turistlerin vazgeçilmezi konumunda.

Dominik, Türk vatandaşlarını vizeye tabi tutuyor. Fakat bu durum canınızı sıkmasın, vizenizi havalimanından kolaylıkla alabilirsiniz.

3- SEYŞELLER

Seyşeller'e Hint Okyanusu'nun incisi derler... Bu ada ülkesini diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, granitten oluşan tek okyanus adası olması.

Adadaki bitki ve hayvan türleri UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır.

Dünyanın en güzel kumsallarının bulunduğu Seyşeller'de ister güneşlebilir, ister yüzebilir, isterseniz de köpek balıklarıyla dalış yapabilirsiniz. Eşsiz doğasıyla büyüleyen Seyşeller, aynı zamanda yeni evlenen çiflerin balayı için tercih ettiği ülkelerden.

VİZE YOK

Seyşeller'e gitmeyi planlıyorsanız yanınıza sadece pasaportunuzu almanız yeterli çünkü Türk vatandaşları 90 güne kadar vizeden muaf.

4- TAYLAND

Tayland, Asya kıtasının en güzel ülkelerinden biri... Ülkenin başkenti Bangkok’a giderseniz birbirinden görkemli tapınakları gezebilir ya da Phuket ve Pataya gibi şehirlerde güneşin altında denize girebilirsiniz.

Tayland'a gitmişken meşhur Loy Krathong, Songkran ve Chiang Mai festivallerine katılmamak olmaz.

Tayland, Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler arasında.

5- FAS

Erzurum'un kara kışından, Kars'ın kirpikleri donduran soğuğundan uzaklaşmak için alternatif ülkelerden biri de Fas.

Vizesiz ülkeler arasında yer alan Fas'ın bilet fiyatlarının diğer ülkelere nazaran daha ucuz olması, bu ülkeye olan talebi artırıyor.

RÜYA ŞEHİR KAZABLANKA

Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Kazablanka, filmlerde gördüğümüz rüya şehirleri aratmıyor.