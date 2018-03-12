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'Kitaplar yakılmasın okunsun' diyen Murat'a anlamlı hediye

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kastamonu'nun Tosya İlçesinde, kaldırımda hikaye kitabı satarak okul ihtiyaçlarını karşılayan Murat Sökük’e anlamlı bir hediye gönderdi.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 15:15..
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Babasına yakılması için verilen kitapları 'Kitaplar okunmak içindir, yakmak için değil' diyerek yakmayan ve onları satmaya karar veren Murat Sökük, bu şekilde hem okul ihtiyaçlarını gideriyor hem de ailesine destek oluyordu.

'Kitaplar yakılmasın okunsun' diyen Murat'a anlamlı hediye

33 KİTAPTAN OLUŞAN SETİ HEDİYE ETTİ

Bu durumu medyaya yansıyan Murat’ın davranışından etkilenen Bakan Osman Aşkın Bak, Murat Sökük’e iletilmek üzere Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan eserlerden oluşan bir kitap seti hazırlanması talimatı verdi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Bakan Osman Aşkın Bak’ın Murat’a hitaben kaleme aldığı 33 kitaptan oluşan seti Murat Sökük’e teslim etti.

Kitaplar yakılmasın okunsun diyen Tosyalı Murat'a anlamlı hediye VİDEO

'Kitaplar yakılmasın okunsun' diyen Murat'a anlamlı hediye

"KURDUĞUN CÜMLELERE VE GAYRETİNE HAYRAN KALDIM"

Bakan Osman Aşkın Bak, Murak Sökük’e hitaben kaleme aldığı mektubunda, "Sevgili Kardeşim Murat; Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve tüm Türkiye’yi etkileyen görüntülerini ben de seyrettim. Kitaplara dair kurduğun güzel cümlelere ve gayretine hayran kaldım. Geleceğe giden yolları aydınlatacak yegâne meşale kitaplardır. Senin sobalarda kül olmasına engel olduğun kitaplar şimdi sayende yeni ellerle buluşacak. Seni seyreden herkese unutulmaması gereken çok kıymetli değerleri hatırlattın. Biz de böyle güzelliklere vesile olduğun ve kitapları çok sevdiğini bildiğimiz için sana küçük bir armağan gönderiyoruz. O kutuda, sayelerinde bambaşka dünyaların kapılarını aralayacağın pek çok dost bulacaksın. Hayatın boyunca bu sadık dostlardan uzaklaşmamanı diler, gözlerinden öperim.” Öte yandan Tosya Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Okuyan Bir Tosya Hayalim Var" kampanyası kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından her biri 33 kitaptan oluşan 9 set gönderildi." ifadelerine yer verdi.

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