Tokat Belediyesi tarafından 12-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 2'nci kitap fuarı öncesinde, Belediye Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 7 gün süren gece çekimleriyle tamamladığı video tanıtımında, kentin çeşitli noktalarında kitaplar yürütüldü. 50'den fazla kitabın kullanıldığı çekimler, şehrin tarihi ve turistik mekanlarında yapıldı.

12 KAREDE FOTOĞRAFLAR

Belediye çalışanları Akif Yurdakul, Yakup Sönmez, İskender Bilici ve Mesut Koç tarafından hazırlanan 1 dakikalık videoda her saniye için 12 kare fotoğraf çekildi.

Belediye binası önünden başlayan kitaplar, Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde yürütüldü, Kanal Tokat'ta bulunan Osmanlı Kayıklarının içerisinde yüzdürüldü. Tokat saat kulesine yapılan ziyaretle tamamlanan kitapların yolculuğu fuarın yapılacağı Cumhuriyet Meydanında son buldu.

Kitapları sokaklarda yürüttüler VİDEO

"KİTAP FUARININ TANITIMINI YAPMAK İSTEDİK"

Belediye çalışan Akif Yurdakul, yaptıkları sanatsal çalışma için stop motion tekniğini kullandıklarını söyledi. Akif Yurdakul, "Tokat Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak Tokat 2'nci Kitap Fuarı için şehrimizi ve fuarımızı tanıtacak sanatsal bir yapıt yapmayı düşündüğümüzde bu iş için en iyi tekniğin stop motion olduğuna karar vererek yola çıktık. Video içerisinde kitapla Tokat'ın tarihi ve modern mekanlarını birleştirerek hem Tokat'ın hem de bu yıl ikincisi düzenlenecek olan kitap fuarının tanıtımını yapmayı planladık" dedi.



