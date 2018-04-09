Kitre nedir

Ebru yapımında hammadde olarak kullanılan kitre, kıvam artırmak için kullanılmaktadır. Salkım biçimi, beyaz, sarı, mor, fes rengi çiçekler açan bir bitkiden elde edilen kitre, bitkinin öz suyundan ve suyun katılaşması ile oluşan kabuktan kullanılır.

NE İŞE YARAR

Anadolu'da; köylülerin geven bitkisinin gövdesine attıkları çiziklerden sızan suyun kurumasıyla elde edilen kitre, daha çok tıp alanında kullanılmaktaydı. Bir ağaç kabuğuna benzer görünüm alan kitre, işlenerek zamk haline de getirilir. Gıda ve ilaç yapımlarında hammadde olarak kullanılan kitre, aynı zamanda bir Osmanlı kültür unsuru olan Ebru sanatının da hammaddelerindendir.

NASIL KULLANILIR

Geçmişten günümüze kadar gelen ve "kocakarı tarifi" diye adlandırılsa da aslında oldukça yararlı olan ilaç tariflerinde geçen kitre, sıcak suda eritilerek nişasta, bal, şeker ve badem ile birlikte tüketildiğinde akciğer ve göğüs hastalıkları için kullanılmaktaydı.

Bunlarla birlikte 10 gr. kitre, 200 gr. sıcak bal şerbetinde eritilip içildiğinde böbrek rahatsızlıkları ve bel soğukluğuna ilaç olarak kullanılırken, zeytinyağı ile karıştırılıp merhem yapıldığında da krem olarak kullanılmaktaydı. Bunlarla birlikte zamk halinin de ağızda emilerek tüketilmesi, ağız hastalıkları için tedavide kullanılmakta.