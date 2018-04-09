taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.156
USD
4,0558
EURO
4,9973
ALTIN
173,87
PETR
68,4400

Kitre nedir

Bir çeşit Anadolu bitkisinin içeriğindeki özüt ve özütün kabuk haline verilen isimdir. Kitre ebru yapımında ve ilaç yapımında kullanılır.

  1. Haberler
  2. İpucu

23234234

Ebru yapımında hammadde olarak kullanılan kitre, kıvam artırmak için kullanılmaktadır. Salkım biçimi, beyaz, sarı, mor, fes rengi çiçekler açan bir bitkiden elde edilen kitre, bitkinin öz suyundan ve suyun katılaşması ile oluşan kabuktan kullanılır.

NE İŞE YARAR

Anadolu'da; köylülerin geven bitkisinin gövdesine attıkları çiziklerden sızan suyun kurumasıyla elde edilen kitre, daha çok tıp alanında kullanılmaktaydı. Bir ağaç kabuğuna benzer görünüm alan kitre, işlenerek zamk haline de getirilir. Gıda ve ilaç yapımlarında hammadde olarak kullanılan kitre, aynı zamanda bir Osmanlı kültür unsuru olan Ebru sanatının da hammaddelerindendir.

NASIL KULLANILIR

Geçmişten günümüze kadar gelen ve "kocakarı tarifi" diye adlandırılsa da aslında oldukça yararlı olan ilaç tariflerinde geçen kitre, sıcak suda eritilerek nişasta, bal, şeker ve badem ile birlikte tüketildiğinde akciğer ve göğüs hastalıkları için kullanılmaktaydı.

Bunlarla birlikte 10 gr. kitre, 200 gr. sıcak bal şerbetinde eritilip içildiğinde böbrek rahatsızlıkları ve bel soğukluğuna ilaç olarak kullanılırken, zeytinyağı ile karıştırılıp merhem yapıldığında da krem olarak kullanılmaktaydı. Bunlarla birlikte zamk halinin de ağızda emilerek tüketilmesi, ağız hastalıkları için tedavide kullanılmakta.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Fitoterapi nedir
Farmakoloji biliminin dalı olan fitoterapi, bitkisel bir tedavi etme yöntemidir.
Günlük diş temizliği nasıl olmalı
Estetik Diş Hekimi Nalan Abbasoğlu, günlük diş, ağız ve dil bakımının nasıl olması gerektiği, püf noktaları ve süreleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Proje Bazlı Teşvik Sistemi nedir
Ekonomiyi canlandırmak ve hareket geçirmek için hükümetin çalışmaları devam ediyor.
Kızamık nedir
Kızamık virüsü ile meydana gelen akut, döküntülü bir enfeksiyon hastalığıdır. Hava damlacıkları yoluyla kişiden kişiye geçen oldukça bulaşıcı bir enfeksiyondur.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ödem söktüren 10 besin

Ödem söktüren 10 besin

1
Kasırga nedir

Kasırga nedir

5
Tükenmişlik sendromu nedir

Tükenmişlik sendromu nedir

17
Doğal kirpik uzatma yöntemi

Doğal kirpik uzatma yöntemi

0
Karpuz seçerken nelere dikkat etmeliyiz

Karpuz seçerken nelere dikkat etmeliyiz

24
Bebeğiniz BLW yöntemine nasıl alıştırılır?

Bebeğiniz BLW yöntemine nasıl alıştırılır?

1
Gümüş böceğine karşı bitkisel çözüm

Gümüş böceğine karşı bitkisel çözüm

1