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Kıvanç Tatlıtuğ hamburgerci oluyor

Türkiye'nin en çok kazanan jönleri arasında gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 12:00..
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Rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle Türkiye'nin en çok kazanan oyuncularından olan Kıvanç Tatlıtuğ, yatırımlarını farklı bir yönde değerlendireceği ortaya çıktı.

BODRUM'DA AÇACAK

Geçen aylarda açacağı restoran için Etiler, Bebek, Emirgan ve Rumeli Hisarı'nda mekan arayışına giren Kıvanç Tatlıtuğ'un mekanını Bodrum'da açmaya karar verdiği öne sürüldü.

34 yaşındaki oyuncu, eşiyle Yalıkavak Marina'da restoran açmak için düğmeye bastı.

DEKORASYON EŞİNE EMANET

Bodrum'da hamburger ağırlıklı bir mönüye sahip mekan açmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ, iddialara göre beğendiği dükkanı bulunca da dekorasyonu modacı ve stil danışmanı eşine emanet edecek.

Kıvanç Tatlıtuğ'un modacı eşi Başak Dizer'in Nişantaşı'nda ortağı olduğu bir mekanı bulunuyor.

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