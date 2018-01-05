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Kıvılcım Ural yine kavga etti

Kaan Tangöze'nin sevgilisi Kıvılcım Ural şimdi de Duman Grubu'nun gitaristi Batuhan Mutlugil'in eşine kafayı taktı.

Haber Merkezi | 05.01.2018 - 07:13..
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Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural yine rahat durmadı. Bu kez Duman Grubu’nun gitaristi Batuhan Mutlugil’in eşi Leyla Mutlugil ile kavga etti.

TÜRKÇE DERSİ VERDİ

Leyla Mutlugil, sosyal medya hesabına “Vokal dersi almak istiorum varmı bildiğiniz bi hoca?” yazınca Kıvılcım Ural, Türkçe dersi vermeye kalkıştı.

"BANA BAK LOLİTA"

Sinirlenen Leyla Mutlugil’in yanıtı sert oldu: “Lolita ağzımı açtırma benim. Aslında senden oyunculuk dersi almak lazım. Bana sataşma, zaten rezil oldun. Seviyemiz aynı değil. Belirsiz tip seni.”

Kıvılcım Ural yine kavga etti

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