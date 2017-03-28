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Kıvılcım Ural'dan ağır gönderme: 'Köpekler havlıyor'

Kıvılcım Ural, Seçkin Piriler'in 'bu ilişki bir ay içinde biter' sözlerine sosyal medyadan fotoğraf paylaşarak tepki gösterdi.

28.03.2017 - 08:43
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rr

Seçkin Piriler'in 'Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural'ın ilişkileri 1 ay içinde biter' sözlerine Kıvılcım Ural çok sert yanıt verdi. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Ural, "Bolu yolu... Köpekler havlıyor" notunu düştü

Seçkin Piriler, geçtiğimiz günlerde Kaan Tangöze ile evliliğinin bitme nedeni olan Kıvılcım Ural'ı Reklam yapmakla suçlamış, "Benim öngörüm iyidir, onların ilişkileri 1 ay içerisinde biter. Yuva yıkanın yuvası olmaz" demişti. Bu sözlerin ardından Kıvılcım Ural ağır bir göndermede bulundu.

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