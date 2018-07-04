Kıyameti yerin altında bekleyenler: Coober Pedy

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Güney Avusturalya'nın çölünde, dünyanın opal başkenti olan, ülkenin en tuhaf kasabasını ziyaret ediyoruz: Coober Pedy. Bu kasaba yaklaşık 150 milyon yıl önce okyanusla kaplıydı. Su çekildiğinde inanılmaz bir yaşam alanı haline getirildi. Eski madenciler buraya geldiklerinde, bir teneke ya da bir çadırda yaşayamayacaklarını fark ettiler çünkü 50 derecenin altında –takdir edersiniz ki- nefes alabilmek mümkün değildi. Coober halkı için yerin altında yaşama fikri, sıcaktan kaçmak için klimalı bir alışveriş merkezine girmek gibi bir düşünceyle başlamıştı.

OPAL MADENİ BAŞKENTİ KEŞFEDİN

Avustralya Güney taşra gerçekten büyük bir yer. Uçsuz bucaksızlığı gerçek anlamda hissetmek ve çöllerin, boyalı tepelerin ve Avustralya'nın en büyük gölünün inanılmaz manzaralarını içinize çekin.

Dışarıdan baktığınızda bilmem kaç hektarlık devasa bir çöl arazi olarak görünen Coober Pedy'de yaşam, alışık olduğumuz düzenin tam tersine hizmet ediyor: Yer altı yaşamı. ''Yeraltında yaşam mı olurmuş canım....'' diye düşünmeden edemiyor insan ama evet; Kasaba, dışarıdaki herhangi bir yerleşim yerinde bulunan modern ulaşılabilir imkanların hemen hemen hepsine sahip.

EYRE GÖLÜ’NÜN ÜZERİNDEN UÇ

Coober Pedy'de 30 dakikalık bir uçuş ile ve yakındaki Breakaways'in alçak uçuş turu, mesaların ve taşlı çölün çarpıcı bir manzarasını keşfedebileceğiniz en iyi yöntem. Hardal sarısının bu denle serildiği bir örtü üzerinden uçuyorsunuz; güneşin tonları dörtbir yanı kaplamış. Avustralya'nın benzersiz boşluğunda, daha önce görmediğiniz bir doğa ortamına şahit olacaksınız.

BİR AVUSTRALYA İKONU: EYRE

Kati Thanda olarak da bilinen Eyre Gölü de, bir başka ikonik Avustralya dönüm noktası. Bu gölün üzerinden yapacağınız bir uçuş deneyimi, sınır algılarınızla oynuyor. Gerçek olduğuna inanmak için gerçekten görmeniz gereken yerlerden biri.

BOYALI TEPELERİ GÖRÜN

Boyalı Çöl'de (Arckaringa olarak da bilinir) bir tur atın ve doğanın ortaya çıkardığı 80 milyon yıl süren kırmızı, turuncu, sarı ve beyaz renkli tepeleri görün. Kameranı unutursan pişmanlığından kafanı kuma gömersin. Bir yanınız sarı, bir yanınız pembe. İlginç hayvanlarla karşılaşma olasılığınız çok yüksek; gözünüzü dört açın.

AVUSTRALYA HAYVANSIZ OLMAZ: BREAKAWAYS

Kasaba, tuhaf ve ilginç manzaralarla dolu. Coober Pedy'de sıradışı heykel şeklinde şehrin panoramik manzarasını sunan birçok ilginç yapı var. Nefes kesen Breakaways Conservation Parkı'nda doğa olaylarını sorgulayacaksınız. Yaklaşık 15.000 hektarlık (37.000 dönüm) alanı kaplayan park, kırmızı kangurular ve Avustralya kuş türleri dahil olmak üzere yerli bitki ve yaban hayatının bolluğuna ev sahipliği yapıyor.

DÜNYANIN EN UZUN KÖPEK ÇİTİ: DOG FENCE

Ayrıca , bugün hala korunan Avustralya mirasının eşsiz bir parçası olan Dog Fence var. Bu, dünyanın en uzun köpek çitidir ve şehrin yaklaşık 30 km kuzeyinde bulunuyor.

ARADIĞINIZ HER ŞEY VAR

Coober Pedy, 1944 yılında bir haç şeklinde yer alan kumtaşını kesen Catacomb Kilisesi de dahil olmak üzere bazı muhteşem yer altı kiliselerine sahip. Coober Pedy’e başka neler mi yapılır; Yer altı evlerini, kafelerini, kiliselerini ziyaret edebilir, yer altı otellerinde kalabilirsiniz. Bir yer altı kitapçısına uğrayabilir ve ya Avustralya'nın yer altı kamp alanında doğayla bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.

ŞİMDİ TURİSTLER FLASH PATLATIYOR

Madencilik, 90'lı yıllardan bu yana keskin bir şekilde azaldı ve şehir yeni bir yaşam için sıra dışı bir turistik cazibe merkezi haline geldi. Maden ya da mandenciye dair bir şey kalmadı, bu kasaba şimdi flash patlatan turistlerle dolu.

İLGİNÇ BULACAKSIN

Kasabada hem yer altı hem de yer üstü seçeneklerinde çok sayıda konaklama seçeneği var. Ocak veya Şubat ayında ziyaret etmemeyi deneyin. Birçok turistik ve restoranlar kapalı oluyor. Fakat ne zaman ziyaret edersen et, Coober Pedy'yi Avustralya'daki en dikkat çekici ve unutulmaz yerlerden biri olarak bulacağından emin ol.