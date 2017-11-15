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Kıyıya vuran balina üniversite yerleşkesine gömüldü

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki boş araziye gömülen balinanın çevresi, kemiklerin kaybolmaması için ağla kaplandı.

15.11.2017 - 13:57
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Antalya'nın Kemer ilçesinde kıyıya vuran balina, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki boş araziye gömüldü.

Kıyıya vuran balina üniversite yerleşkesine gömüldü

Çamyuva Mahallesi sahiline vuran balina, incelemelerin ardından Kemer Belediyesi ekiplerince vinç yardımıyla konulduğu kamyonetle üniversiteye getirildi. 4 kişilik ekiple yaklaşık 4 saatte otopsi yapılan balina için yerleşkede uygun görülen boş arazide çukur kazıldı.

Kıyıya vuran balina üniversite yerleşkesine gömüldü

Kesin ölüm nedeninin nedeni belirlenmesi için iç organlarından numune alınan balinanın çevresi, kemiklerin kaybolmaması için ağla kaplandı. Balina ardından kepçe yardımı ile çukura gömüldü.

Kıyıya vuran balina üniversite yerleşkesine gömüldü

Antalya'nın Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi sakinleri, sahilde gördükleri yaklaşık 5 metre uzunluğundaki ölü balinayla ilgili yetkililere ihbarda bulunmuştu.

Kıyıya vuran balina üniversite yerleşkesine gömüldü

1,5 YIL SONRA KEMİKLERİ ÇIKARILACAK

Gagalı balina türünden olduğu tespit edilen balinanın kemikleri gömüldükten 1,5 yıl sonra çıkartılarak üniversitedeki Deniz Biyolojisi Müzesi'nde sergilenecek.

Kıyıya vuran balina üniversite yerleşkesine gömüldü

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