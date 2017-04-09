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Kız arkadaşının borcunu ödemek için hırsızlık yaptı

Konya'da bir iş yerinden malzeme çaldığı gerekçesiyle tutuklanan suçlu, kız arkadaşının borcunu ödemek için hırsızlık yaptığını itiraf etti.

09.04.2017 - 12:39
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Konya merkez Meram İlçesi Arif Bilge Mahallesi Kovanağzı Caddesi'nde bulunan bir markette meydana gelen olayda iddiaya göre marketin kilidini kıran hırsızlar, 20 bin lira değerinde sigara, çay ve kozmetik malzemesiyle birlikte güvenlik kamerası kayıt kutusunu çaldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerinde bulunan çok sayıda işyerinin güvenlik kameralarını inceledi. 5 saatlik kamera kayıtlarında caddeden iki kez geçen taksiyi fark eden polis, plakasından ulaştığı taksici Ahmet Ertek'i (38) şüphe üzerine gözaltına aldı.

"MALLARI SATIP BORCU ÖDEYECEKTİM"

Polis, Ahmet Ertek'in ifadesi doğrultusunda Çağrı Öz (26) ve Ahmet Topaloğlu'nu (26) da yakaladı. Şüphelilerden Çağrı Öz emniyetteki sorgusunda, "Barda çalışan kız arkadaşımı sürekli evden işe götüren taksiciye 700 lira borcu vardı. Ben de taksiciye böyle bir teklifte bulundum, o da kabul etti. Çaldığımız malları satıp borcunu ödeyecektim." dedi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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