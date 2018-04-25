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Kız arkadaşıyla tartıştı, intihara kalkıştı

Konya'da kız arkadaşıyla tartıştığı için çalıştığı hastanenin çatı katından aşağı atladı. Bahçe şemsiyenin üzerine düşen Gök'ün, durumunun ağır olduğu belirtildi.

DHA | 25.04.2018 - 19:57..
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Saat 17.15 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Seyh Şamil Mahallesi Dosteli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, özel bir hastanenin kantininde çalışan Hasan Gök, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra 4 katlı hastanenin çatı katına çıktı.

DURUMU AĞIR

Arkadaşlarının ikna çabalarına rağmen Gök, kendisini boşluğa bıraktı. Bahçe şemsiyenin üzerine düşen Gök, ağır yaralandı.

Hastane personeli tarafından acile alınan Gök'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kız arkadaşıyla tartıştı, intihara kalkıştı

Kız arkadaşıyla tartıştı, intihara kalkıştı

Kız arkadaşıyla tartıştı, intihara kalkıştı

Kız arkadaşıyla tartıştı, intihara kalkıştı

Kız arkadaşıyla tartıştı, intihara kalkıştı

Kız arkadaşıyla tartıştı, intihara kalkıştı

Kız arkadaşıyla tartıştı, intihara kalkıştı

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