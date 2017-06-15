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Kız kardeşine cinsel istismardan tutuklandı

Bursa'da kız kardeşi 19 yaşındaki A.K.'ye cinsel istismarda bulunan 28 yaşındaki K.K. çıktığı ilk duruşmada tutuklanarak cezaevine konuldu.

15.06.2017 - 11:46
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Kız kardeşine cinsel istismardan tutuklandı

A.K., geçen yıl Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak, aynı evde kaldıkları bekar olan ağabeyi K.K.'nin, 2007 yılından itibaren kendisine çeşitli tarihlerde cinsel istismarda bulunduğunu ve oral sekse zorladığını iddia etti.

Başlatılan soruşturma sonunda gözaltına alınan K.K.. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza MAhkemesi'nde 'çocuğa cinsel istismar' ve 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan K.K.'nin yargılanmasına başlandı.

Çıktığı ilk duruşmada yaşadıklarını ağlayarak anlatan A.K., ağabeyinden şikayetci olduğunu söyledi.

"BANA İFTİRA ATMIŞ OLABİLİR"

Kardeşinin gerçekleri söylemediğini öne sürelen K.K., şöyle dedi: "Aileme ait tekstil atölyesinde çalışıyorum. Son zamanlarda sıkca canlı bahis oynamaya başladım. Başka bir şirkette çalışan kız kardeşimden para istiyordum. Hatta bana vereceği parayı, ATM'de hesabıma yatırmasını söylüyordum. O da bozuluyordu. Ne zamana kadar ATM'ye para yatıracağım' diye soruyordu. Bende, 'para kazanana kadar' diyordum. Bu yüzden bana iftira atmış olabilir."

Duruşmada tanık olarak dinlenen anne N.K., gerçeği A.K.'nin yaşadıklarını anlattığı ablasından öğrendiğini söyledi. Duruşma sonrası mahkeme heyeti K.K.'nin tutuklanmasına karar verirken duruşmayı erteledi.

Kız kardeşine cinsel istismardan tutuklandı

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