taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.51965
Euro
6.3066
Altın
1231.25
Borsa
92313.97
Gram Altın
218.67

Kız kardeşinin sevgilisini bıçakladı

Antalya'da yaşayan bir ağabey, kız kardeşiyle görüştüğünü öğrendiği bir kişiyi sokak ortasında bıçakladı.

İHA | 01.11.2018 - 15:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Eren K., kız kardeşiyle göörüştüğünü öğrendiği M.A.’yı Demokrasi Bulvarı no: 23 adresinde Mithatpaşa Caddesi girişinde yakaladı. Kısa bir konuşmanın ardından M.A.’yı yere savuran Eren.K., elindeki bıçakla M.A.’yı baldırından yaraladı.

YOLDAN GEÇENLER İKNA ETTİ

Olay anında yoldan geçen bir vatandaş Eren.K.’yi uzun bir uğraşın ardından ikna ederken, bıçaklanmış halde yerde yatan M.A.’yı kaldırıma götürerek bir taraftan telefonla 112’ye haber verdi, diğer taraftan da olay yerine gelen diğer vatandaşların yardımıyla M.A.’nın ayağını kemerle sıkarak müdahalede bulundu.

Kız kardeşinin sevgilisini bıçakladı VİDEO

TUTUKLANDI

Asayiş ekipleri ve 112 sağlık ekibinin gelmesinin ardından M.A. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken, kendisini kız arkadaşının abisinin bıçakladığını, görüştüklerinden kız arkadaşının ailesinin haberdar olduğunu iddia etti.

Olayın ardından kaçan E.K. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Eren.K. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Kız kardeşinin sevgilisini bıçakladı

Kız kardeşinin sevgilisini bıçakladı

Kız kardeşinin sevgilisini bıçakladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
20 bin öğretmen ataması 7 Şubat'ta gerçekleşecek

20 bin öğretmen ataması 7 Şubat'ta gerçekleşecek

13
ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

266
Sıla basının karşısına çıktı

Sıla basının karşısına çıktı

229
Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

56
Meclis'te gergin oturum

Meclis'te gergin oturum

82
Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu

156
Murat Başoğlu kendini savundu

Murat Başoğlu kendini savundu

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM