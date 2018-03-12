taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.324
USD
3,8144
EURO
4,7035
ALTIN
162,00
PETR
65,2600

Kız kardeşinin sevgilisinin cinsel organını kesti

Denizli’de öldürdüğü kişiyi elleri ve ayakları bağlanmış halde dereye atan 25 yaşındaki Musa D.’nin, kız kardeşini kıskandığı için cinayeti işlediği ortaya çıktı.

AA | 12.03.2018 - 10:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Perşembe günü, Hisar Mahallesi yakınındaki derede tekstil atölyesi sahibi Ersan Erdur’un, göğsünden bıçaklanmış, cinsel organı kesilmiş, elleri ve ayakları bağlı halde çuval içinde cesedi bulundu.

KISKANÇ AĞABEY CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞTI

Cinayetle ilgili araştırma yapan polis, katil zanlısının Erdur’un ortağının ağabeyi minibüs şoförü M.D. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.D.’nin suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Kısa süre önce farklı suçtan girdiği cezaevinden tahliye edilen şüpheli M.D., Erdur’un ortağı olan kız kardeşiyle ilişkisinin olduğunu düşündüğünü, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını ve 'hadım etme' sözüyle başlayan laf dalaşı sonrası cinayeti işlediğini söyledi.

Kız kardeşinin sevgilisinin cinsel organını kesti

KIZ KARDEŞİ İLİŞKİYİ YALANLADI

Olay sonrası minibüsten indirdiği cesedi sürüklediği anlar aracın kamerası tarafından görüntülenen M.D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan M.D.’nin kız kardeşi, emniyetteki ifadesinde, Ersan Erdur ile ilişkisinin olmadığını söyledi.

Kız kardeşinin sevgilisinin cinsel organını kesti

Kız kardeşinin sevgilisinin cinsel organını kesti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Adana'da sokakta yürüyen travestiye bıçaklı saldırı
Seyhan ilçesinde, iddiaya göre yolda yürüdüğü sırada arkadan yaklaşan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Cansu Cerit hastaneye kaldırıldı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Otomobille denize uçan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı öldü
Muğla'da otomobili denize devrilen Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ yaşamını yitirdi.
Lise öğrencisi yakılarak öldürülmüş şekilde bulundu
18 yaşındaki lise öğrencisi Doğukan Köksal, Beyoğlu'nda yakılarak öldürülmüş halde bulundu.
İzmir'deki kız kaçırma kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir’in Konak ilçesinde iki aile arasında kız kaçırma husumeti yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

69
İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

55
PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi

PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi

89
Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

114
İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

109
Afrin'de ATAK helikopteri teröristleri tek tek imha etti

Afrin'de ATAK helikopteri teröristleri tek tek imha etti

82
Afrin'den kaçışlar hızlandı

Afrin'den kaçışlar hızlandı

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM