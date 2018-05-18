taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.211
USD
4,4847
EURO
5,2765
ALTIN
185,98
PETR
79,7700

Kız öğrenciler okulların onarımını yapıyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bazı okulların tamiratında görev alıyor.

AA | 18.05.2018 - 16:07..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Kız öğrenciler okulların onarımını yapıyor

Fakültede öğrenim gören ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Atakum Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, 'Geleceği Hep Birlikte Renklendiriyoruz' sosyal sorumluluk projesi kapsamında belirledikleri okulları güzelleştiriyor.

Proje kapsamında belirlenen okullara giden 13 kız öğrenci, binaların ihtiyaç duyduğu bakım, onarım ve temizliğini gerçekleştirdikten sonra boyama da yapıyor.

Kız öğrenciler okulların onarımını yapıyor

OKULLARIN ONARIMINI YAPIYORLAR

Proje kapsamında belirlenen okullara giden 13 kız öğrenci, binaların ihtiyaç duyduğu bakım, onarım ve temizliğini gerçekleştirdikten sonra boyama da yapıyor.

Okulların bakımını yapan üniversite öğrencilerine minik öğrenciler de destek veriyor. Öğrenciler, bu kapsamda son olarak Canik ilçesindeki İnönü İlkokulu'nun özel eğitim sınıfını düzenledi.

Kız öğrenciler okulların onarımını yapıyor

"SINIFLARA KÜÇÜK DOKUNUŞLAR YAPTIK"

Resim İş Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Nur Uzuner, "Arkadaşlarımızla çocuklara küçücük bir umut olabilmek için imkanlarımız kapsamında çalışıyoruz. Okulların ihtiyacı olan sınıflara küçük dokunuşlar yaptık. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah onların içerisinde küçük de olsa umutlar yeşertmişizdir" dedi.

Kız öğrenciler okulların onarımını yapıyor

Kız öğrenciler okulların onarımını yapıyor

Kız öğrenciler okulların onarımını yapıyor

Kız öğrenciler okulların onarımını yapıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Öğrenim kredisi alan öğrenci sayısında artış
Üniversite öğrencilerini desteklemek amacıyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim kredisinden yararlanan öğrenci sayısı 16 yılda 3 kat arttı.
20 yeni üniversite için açılacak kadrolar Resmi Gazete'de
20 yeni üniversite kurulmasıyla ilgili kanunun onaylanmasıyla birlikte yeni kurulacak üniversiteler için açılacak kadrolar da Resmi Gazete'te yayımlandı.
Yekta Saraç: Yükseköğretimde kaliteyi artıracağız
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretimde erişimi artırmaya değil, kalite çıtasını yükseltmeye çalışacaklarını söyledi.
Türkiye'de uluslararası öğrenci bolluğu
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Vekili Ahmet Algan, Türkiye'nin 180 ülkeden yaklaşık 108 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

142
Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi

Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi

197
Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

157
Oktay Vural aday listesinde yok

Oktay Vural aday listesinde yok

108
İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

142
Trump: AB ve Çin şımardı

Trump: AB ve Çin şımardı

115
Valiler kararnamesi yayınlandı

Valiler kararnamesi yayınlandı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94