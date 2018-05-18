Kız öğrenciler okulların onarımını yapıyor

Fakültede öğrenim gören ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Atakum Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, 'Geleceği Hep Birlikte Renklendiriyoruz' sosyal sorumluluk projesi kapsamında belirledikleri okulları güzelleştiriyor.

Proje kapsamında belirlenen okullara giden 13 kız öğrenci, binaların ihtiyaç duyduğu bakım, onarım ve temizliğini gerçekleştirdikten sonra boyama da yapıyor.

OKULLARIN ONARIMINI YAPIYORLAR

Proje kapsamında belirlenen okullara giden 13 kız öğrenci, binaların ihtiyaç duyduğu bakım, onarım ve temizliğini gerçekleştirdikten sonra boyama da yapıyor.

Okulların bakımını yapan üniversite öğrencilerine minik öğrenciler de destek veriyor. Öğrenciler, bu kapsamda son olarak Canik ilçesindeki İnönü İlkokulu'nun özel eğitim sınıfını düzenledi.

"SINIFLARA KÜÇÜK DOKUNUŞLAR YAPTIK"

Resim İş Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Nur Uzuner, "Arkadaşlarımızla çocuklara küçücük bir umut olabilmek için imkanlarımız kapsamında çalışıyoruz. Okulların ihtiyacı olan sınıflara küçük dokunuşlar yaptık. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah onların içerisinde küçük de olsa umutlar yeşertmişizdir" dedi.



