taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.688
USD
4,0982
EURO
5,0755
ALTIN
177,24
PETR
71,6700

Gece yarısı kız yurduna giren şüpheli aranıyor

Aydın'da bir kız yurduna gece yarısı gizlece girdiği ileri sürülen bir erkek, paniğe neden oldu.

DHA | 17.04.2018 - 07:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Efeler ilçesindeki bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden biri, bugün saat 04.00 sıralarında su içmek için mutfağa gittiğinde, iddiaya göre, karşısına bir erkek çıktı. Öğrencinin çığlık atması üzerine, diğer öğrenciler de uyanınca, şüpheli kişi panikle yangın merdivenlerinden inerek kaçtı.

Gece yarısı kız yurduna giren şüpheli aranıyor

Olayın yayılmasıyla veliler de polise şikayette bulundu. Polis, yurda giderek beş kız öğrencinin ifadesine başvurdu. Yurtta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, yurda izinsiz giren kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

"KIZLARDAN BİRİNE AŞIK OLAN BİRİSİ OLABİLİR"

Olayın hırsızlık amaçlı olabileceğini veya kızlardan birine aşık olan birisinin yapmış olabileceğini tahmin ettiklerini söyleyen yurt sahibi Yiğit Olur, "Güvenlik kameralarından eşkal tespiti yapılıyor. Yurdumuza giren kişinin öğrencilerimizden birine platonik aşık olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü farklı zamanlara yurdun izlendiği yönünde bilgiler var. Farklı birimlerden polis ekipleri olayı tüm yönüyle araştırıyor. Kısa sürede olay aydınlanacaktır." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İstanbul’da nefes kesen şafak operasyonu: 15 gözaltı
Çekmeköy ve Ümraniye’de uyuşturucu madde depolandığı ve ticaretinin yapıldığını tespit edilen 16 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi
160 adet zırhlı Kirpi için hazırlanan RPG roketlerine karşı koruma sağlayan Esnek Katmanlı Kafes Zırh Sistemi'nin entegrasyonu tamamlandı.
Türkiye temsilci Begeç: PKK cinsel şiddete başvuruyor
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, BMGK'da görüşülen 'çatışmalarda cinsel şiddet' olaylarıyla ilgili PKK'nın da raporu olduğunu söyledi.
6 bin 846 Afgan ülkesine gönderildi
Türkiye'ye kaçak yollarla giren 6 bin 846 Afganistan uyruklu göçmen, ülkelerine gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VAR Bundesliga'da devre arasında kullanıldı

VAR Bundesliga'da devre arasında kullanıldı

19
KKTC ile Rum yönetimi arasında ipler kopuyor

KKTC ile Rum yönetimi arasında ipler kopuyor

36
Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi

Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi

30
Türkiye temsilci Begeç: PKK cinsel şiddete başvuruyor

Türkiye temsilci Begeç: PKK cinsel şiddete başvuruyor

11
Arkadaşının attığı tekmeyle hayatı kurtuldu

Arkadaşının attığı tekmeyle hayatı kurtuldu

6
Mynamar ordusu BM'nin utanç listesinde

Mynamar ordusu BM'nin utanç listesinde

16
G7 liderleri Esad'a karşı birleşti

G7 liderleri Esad'a karşı birleşti

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM