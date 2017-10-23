Kızıl cin nedir

Halk arasında 'kırmızı şimşek', 'kırmızı yıldırım' olarak da bilinen 'kızıl cin' ile ilgili tüm bilgiler bu yazıda.

KIZIL CİN NEDİR?

'Red sptrite' veya Türkçe adıyla 'kızıl cin' fırtına bulutlarının üst katmanında ve 65-95 kilometre yükseklikte şimşek ve yıldırım benzeri elektrik boşalması esnasında, nötr azot moleküllerden geçen elektrik akımının sonucunda, 3-10 milisaniyede oluşan kırmızı turuncu renk tonlarındaki parlaklıktır.

KIZIL CİN NASIL NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

3-10 milisaniye gibi kısa sürede gerçekleştikleri için çok ender görüntülenebilmektedir. Bu ilginç doğa olayı İyonosfer’deki düzensizlikler sonucu oluştuğu söylenmekle birlikte henüz kesin bilgi elde edilememiştir.