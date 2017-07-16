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Kızılay'dan binlerce kişi Meclis'e yürüdü

Ulus'taki eski TBMM binası önündeki alandan 'Milli Birlik Yürüyüşü' gerçekleştirildi.

16.07.2017 - 03:15
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15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplananlar da meydandaki otobüsten çalınan şarkı, türkü ve marşlara eşlik etti.

Türk bayraklarıyla renki görüntüler oluşturan vatandaşlar arasında, bugün dünyaevine giren Huriye-Lokman Susam çifti de gelinlik ve damatlığıyla yer aldı.

Kızılay'dan binlerce kişi Meclis'e yürüdü

Yoğun istek üzerine müzik yayını ve anons yapılan otobüsün üzerine çıkarılan çift vatandaşlar tarafından alkışlandı. Damat Lokman Susam, düşmana korku salmak için herkesin meydanlarda olması gerektiğinden hareketle Kızılay'a geldiklerini belirterek, bir daha 15 Temmuz'daki gibi hain bir darbe girişimi yaşamak istemediklerini ifade etti.

Kızılay'dan binlerce kişi Meclis'e yürüdü

350 BİN KİŞİ KATILDI

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplananlar, saat 00.30 civarında Ulus'tan gelen korteje katılarak, Atatürk Bulvarı üzerinden TBMM'ye yürümeye başladı.

Kızılay'dan binlerce kişi Meclis'e yürüdü

Ulus'tan ve Kızılay'dan hareket eden kortej saat 01.00 sıralarında TBMM'ye ulaşarak, burada düzenlenen etkinliğe katıldı.

Ankara Valiliği'nce, Ulus'taki Birinci Meclis'ten TBMM'deki tören alanına kadar süren Milli Birlik Yürüyüşü'ne 400 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Kızılay'dan binlerce kişi Meclis'e yürüdü

Kızılay'dan binlerce kişi Meclis'e yürüdü

Kızılay'dan binlerce kişi Meclis'e yürüdü

Kızılay'dan binlerce kişi Meclis'e yürüdü

Kızılay'dan binlerce kişi Meclis'e yürüdü

Kızılay'dan binlerce kişi Meclis'e yürüdü

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