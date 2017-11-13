Kızılay'dan Iraklı depremzedeler için kampanya

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay'ı, Irak'ın Halepçe kentinin 32 kilometre güneybatısında Irak/İran sınırına yakın bir noktada meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye ulaşan ilk yardım ekibi oldu.

Kızılay ekipleri, en kısa zamanda depremzedelerin yardımına koşmak için olayın ardından bölgeye hareket ederek, Süleymaniye'nin Derbendihan ilçesine ulaştı.

İNSANİ YARDIM MALZEMELERİ DAĞITILDI

Öncü ekip bölgede incelemelerde bulunarak evleri zarar gören ailelere beraberinde getirdikleri insani yardım malzemelerini dağıttı. Acil insani yardım malzemesi sevkiyatına başlayan Kızılay ekipleri, bir taraftan ihtiyaç tespit çalışmalarını da yürütüyor. Çalışmalara destek vermesi için 26 uzman personel bölgeye gönderildi.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Kızılay, bölgeye yardımlarını ulaştırmak isteyen yardımseverler için de bağış kampanyası başlattı. Yardımseverler Kızılay'ın sunduğu güvenli bağış yöntemlerinden birini kullanarak ihtiyaç sahiplerine yardım edebilecek.

Bağışçılar, Kızılay'ın internet sitesi "www.kizilay.org.tr"yi kullanarak, 168 ücretsiz çağrı hattını arayarak ya da bankalardaki Kızılay hesap numaralarını kullanarak şubeleri aracılığıyla bağışlarını güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Ayrıca tüm cep telefonu operatörlerinden 2868'e "BAĞIŞ" yazıp SMS gönderildiğinde 10 TL bağışta bulunulabilecek.

3 BİN ÇADIR YOLA ÇIKTI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, deprem bölgesine Türkiye'den sevkiyatların devam ettiğini belirtti.

Kınık, bin çadır, 10 bin battaniye, 1 mobil mutfak, 3 bin ısıtıcı ve 10 bin yatağın Adana, Muş ve Elazığ'daki Bölge Afet Yönetim Merkezleri depolarından yüklendiğini ifade etti.

Kuzey Irak Erbil depolarından da deprem bölgesine sevkiyat yapmaya başladıklarını aktaran Kınık, Irak ve İran Kızılayı eşgüdümünde gelişmeleri yakından takip etiklerini, bölgeye intikal eden ekiplerin hasar ve ihtiyaç tespitine de başladığını kaydetti.